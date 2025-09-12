Дерегуляція та інвестиції в людей: Мінекономіки визначило пріоритети в програмі дій уряду Сьогодні 13:49

Дерегуляція та інвестиції в людей: Мінекономіки визначило пріоритети в програмі дій уряду

Кабмін на засіданні цього тижня затвердив програму діяльності та план пріоритетних дій уряду на 2025 рік. У межах її виконання Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працюватиме над досягненням восьми пріоритетних операційних цілей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Пріоритети Міністерства економіки та кроки для досягнення цілей

1. Розвиток та масштабування бізнесу

Фокус економічної прагматичної політики — розвиток підприємництва, особливо МСП, та створення рівних конкурентних умов відповідно стандартів ЄС. Уряд розгортає сучасну систему стимулів для приватного сектору, що включає, зокрема, підтримку будівництва через підтримку пільгової іпотеки, спеціальні умови для підприємств у прифронтових регіонах, пільги для локалізації виробництва, розширення програми «Зроблено в Україні», а також функціональну інфраструктуру індустріальних парків. Окрему увагу мають приділяти запуску нових механізмів підтримки сільського господарства та розмінуванню.

Кроки для досягнення цілей:

Старт прискореної приватизації державного майна та часток у держпідприємствах.

Спеціальні умови для бізнесу у прифронтових регіонах, нові програми підтримки «Зроблено в Україні», компенсація капінвестицій через податкові пільги.

Розширення програм доступної іпотеки «єОселя».

2. Сучасна промислова політика

Уряд планує реалізовувати промислову політику, що передбачає відновлення, модернізацію, впровадження інструментів трансферу технологій та розвиток внутрішнього виробництва у сферах промисловості, переробки, агровиробництва та товарів подвійного використання.

Кроки для досягнення цілей:

«Промисловий Рамштайн».

Нова національна стратегія розвитку промисловості до 2030 року.

Індустріальні парки — ядро відновлення.

Грантові програми для переробки.

Оновлене законодавство про публічні закупівлі.

3. Дерегуляція. Перевірки — за ризик-орієнтованим підходом

Обіцяють спростит та цифровізувати процедури, скасувати дублюючі інструменти та застарілі вимоги державного регулювання бізнесу, а також запровадити декларативний принцип проведення перевірок.

Умови для ведення бізнесу мають стати простими, передбачуваними, зрозумілими та цифровими.

Кроки для досягнення цілей:

Цифровізація («Пульс», «єДозвіл»).

Спрощення отримання оцінки впливу на довкілля.

Нова хвиля дерегуляції.

4. Ефективне та ощадливе використання ресурсів

Україна формує політику ощадного та ефективного використання природних ресурсів — землі, надр, лісів, води — для сталого економічного зростання, забезпечення продовольчої безпеки та поліпшення добробуту майбутніх поколінь.

Уряд має поєднати розвиток критичних матеріалів, сучасного агровиробництва та прозорого управління державною власністю з турботою про довкілля та стале використання природного капіталу.

Кроки для досягнення цілей:

Створення механізмів фінансування розвитку меліораційних систем.

Прискорення розмінування земель, запуск агенції.

Лібералізація земельних відносин.

Запуск формування CRM-кластерів, запуск УРП.

Затвердження переліків критичних та стратегічних корисних копалин і родовищ.

Нове законодавство про ринок деревини та корпоратизація «Ліси України».

Реформа екоконтролю (превентивний контроль).

Прийняття законодавства про торгівлю квотами на викиди.

Розвиток природно-заповідного фонду.

Запуск ринку сміттєпереробки.

5. Інвестиції в людей і продуктивність праці

Уряд проводитиме ефективну політику у сфері боротьби з безробіттям та стимулювання створення високооплачуваних робочих місць, що має сприяти поверненню українців, які перебувають за кордоном.

Кроки для досягнення цілей:

Новий Трудовий кодекс.

Стратегія зайнятості до 2030.

Запуск «Обрій» як цифрової екосистеми ринку праці.

6. Зростання інвестицій у приватний і державний сектори економіки

Уряд формватиме сучасну комплексну систему залучення капіталу, що охоплює створення вебпорталу «Єдине вікно для інвесторів», застосування спеціалізованих фондів за участю міжнародних партнерів, розвиток інструменту Ukraine Investment Framework, розвиток механізмів публічно-приватного партнерства, та впровадження страхування інвестицій від воєнних ризиків та поступову розбудову ринку капіталу.

Кроки для досягнення цілей:

Запуск інвестфондів (США та ЄС).

Перезавантаження Ukraine Invest.

Прийняття стратегії ПІІ до 2030.

Завершення реформи ППП.

Залучення приватного капіталу у відбудову (пріоритетні проєкти ППП та розширення програми значних інвестицій).

Страхування воєнних ризиків.

Міжурядове фінансування проектів відновлення.

7. Активний експорт та інтеграція в глобальні ринки

Планується створити умови для зростання в експорті частки продукції з високою доданою вартістю, зокрема оборонної та подвійного призначення. Також обіцяють сприятливе регулювання, підтримку інновацій та нові фінансові інструменти, щоб посилити інтеграцію у глобальні ланцюги постачання та конкурентоспроможність українських товарів та послуг.

Кроки для досягнення цілей:

Експортна стратегія до 2030 року.

Розвиток агрохабів для просування української продукції за кордоном.

Розширення можливостей Експортно-кредитного агентства (гарантії та спрощення валютного контролю).

Спрощення контролю за експортом стратегічних товарів.

8. Євроінтеграційні реформи в економіці

Уряд має забезпечити повноцінну імплементацію європейських правил у ключових секторах економіки — від промисловості та сільського господарства до довкілля.

Кроки для досягнення цілей:

Проходження скринінгу 11, 12, 13 розділу.

Переговорні позиції України, що враховують інтереси українців та українського бізнесу (вільний рух товарів, державна допомога, конкурентна політика, охорона довкілля та захист прав інтелектуальної власності; аграрна політика, безпека харчових продуктів та санітарні й фітосанітарні заходи, рибальство та аквакультура).

Виконання Плану України.

Запуск системи аграрної підтримки за європейськими стандартами.

