Toyota презентувала два екстремальні суперкари (фото)

У лінійці концерну Toyota з’являться одразу два нові суперкари — потужне гібридне купе Toyota GR GT та відроджений Lexus LFA другого покоління, який стане електромобілем.

Формально це передсерійні концепти, але обидві моделі запустять у виробництво із 2027 року. Розробкою автомобілів займається спортивний підрозділ Gazoo Racing. Їх подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Суперкар Toyota GR GT

Новий Toyota GR GT — старший брат Supra і перший суперкар в історії марки. Гібридне купе вирізняється гранчастим дизайном із довгим капотом, короткою загостреною «кормою» і розкосими фарами.

В основі авто лежить алюмінієва силова структура, а частина кузовних панелей виготовлені з карбону. Маса Toyota GR GT не перевищує 1750 кг.

Розміри Toyota GR GT:

довжина — 4820 мм;

ширина — 2000 мм;

висота — 1195 мм;

колісна база — 2725 мм.

Салон Toyota GR GT оздобили шкірою, алькантарою та карбоном. Встановлено скошене кермо та ковшеподібні крісла, розділені високим трансмісійним тунелем. На передній панелі — два дисплеї.

В арсеналі Toyota GR GT — самоблокувальний диференціал, карбоново-керамічні гальма та низькопрофільні шини розміром 265/35 ZR20 спереду і 325/30ZR20 ззаду.

Крім того, показали гоночний варіант Toyota GR GT3, який вирізняється карбоновим обвісом та величезним антикрилом. У салоні з’явилися каркас безпеки та спортивні сидіння.

Новий Lexus LFA

Новий Lexus LFA другого покоління збудований на платформі Toyota GR GT, проте кардинально змінився і став електромобілем. Його характеристики тримають у секреті, проте відомо, що він буде потужнішим і швидшим за 552-сильного попередника. Отже, максимальна швидкість перевищить 300 км/год.

Суперкар Lexus LFA є серійним варіантом концепту Sport. Купе вирізняється елегантним обтічним дизайном із вираженим «носом», довгим капотом і вигнутим дахом. Ззаду встановили висувне антикрило. Авто суттєво більше за попередника і також має алюмінієвий силовий каркас.

Габарити Lexus LFA 2027:

довжина — 4690 мм;

ширина — 2040 мм;

висота — 1195 мм;

колісна база — 2725 мм.

У салоні купе Lexus LFA переважає футуристичний стиль. Обволікаюча центральна консоль створює ефект кокпіту гоночного авто. Суперкар отримав компактне кермо-штурвал і цифрову панель приладів.

