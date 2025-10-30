Названо найкращий спортивний автомобіль
На ринку спортивних авто зараз представлено безліч моделей — від преміальних до високотехнологічних. Обрати найкращу з них непросто, тому експерти Autocar провели масштабний тест-драйв і склали власний рейтинг.
До підсумкового списку увійшли автомобілі від Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin та інших брендів — загалом 10 моделей.
Хто очолив рейтинг
Перше місце несподівано отримав Alpine A110 — середньомоторний спорткар від Alpine (Groupe Renault), який дебютував у 2017 році. Фахівці відзначили його легку конструкцію, високу маневреність, динаміку та приємні відчуття за кермом. Крім того, модель має порівняно доступну ціну: у Великій Британії базова версія коштує трохи менше ніж £55 000 (приблизно $72 000).
Як зазначили в Autocar, «Alpine A110 заслуговує на п’ять зірок».
ТОП-10 найкращих спортивних авто за версією Autocar
- Alpine A110
- Porsche 911
- Mazda MX-5
- BMW M2
- Porsche 718 Boxster/Cayman
- Aston Martin Vantage
- Lotus Emira
- Ford Mustang
- BMW Z4
- Mercedes-AMG SL
Більшість моделей отримали дуже високі оцінки. Водночас Mercedes-AMG SL експерти назвали «занадто великим» і таким, що дарує менше драйву порівняно з конкурентами, зокрема Porsche.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Genesis готує свій перший електричний спорткар класу люкс — GV60 Magma. Офіційний дебют запланований на кінець року, але компанія вже розкрила деталі.
