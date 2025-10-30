0 800 307 555
укр
Названо найкращий спортивний автомобіль

Технології&Авто
На ринку спортивних авто зараз представлено безліч моделей — від преміальних до високотехнологічних. Обрати найкращу з них непросто, тому експерти Autocar провели масштабний тест-драйв і склали власний рейтинг.
До підсумкового списку увійшли автомобілі від Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin та інших брендів — загалом 10 моделей.

Хто очолив рейтинг

Перше місце несподівано отримав Alpine A110 — середньомоторний спорткар від Alpine (Groupe Renault), який дебютував у 2017 році. Фахівці відзначили його легку конструкцію, високу маневреність, динаміку та приємні відчуття за кермом. Крім того, модель має порівняно доступну ціну: у Великій Британії базова версія коштує трохи менше ніж £55 000 (приблизно $72 000).
Як зазначили в Autocar, «Alpine A110 заслуговує на п’ять зірок».

ТОП-10 найкращих спортивних авто за версією Autocar

  1. Alpine A110
  2. Porsche 911
  3. Mazda MX-5
  4. BMW M2
  5. Porsche 718 Boxster/Cayman
  6. Aston Martin Vantage
  7. Lotus Emira
  8. Ford Mustang
  9. BMW Z4
  10. Mercedes-AMG SL
Більшість моделей отримали дуже високі оцінки. Водночас Mercedes-AMG SL експерти назвали «занадто великим» і таким, що дарує менше драйву порівняно з конкурентами, зокрема Porsche.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Genesis готує свій перший електричний спорткар класу люкс — GV60 Magma. Офіційний дебют запланований на кінець року, але компанія вже розкрила деталі.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
