Названо найкращий спортивний автомобіль

На ринку спортивних авто зараз представлено безліч моделей — від преміальних до високотехнологічних. Обрати найкращу з них непросто, тому експерти Autocar провели масштабний тест-драйв і склали власний рейтинг.

До підсумкового списку увійшли автомобілі від Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin та інших брендів — загалом 10 моделей.

Хто очолив рейтинг

Перше місце несподівано отримав Alpine A110 — середньомоторний спорткар від Alpine (Groupe Renault), який дебютував у 2017 році. Фахівці відзначили його легку конструкцію, високу маневреність, динаміку та приємні відчуття за кермом. Крім того, модель має порівняно доступну ціну: у Великій Британії базова версія коштує трохи менше ніж £55 000 (приблизно $72 000).

Як зазначили в Autocar, «Alpine A110 заслуговує на п’ять зірок».

ТОП-10 найкращих спортивних авто за версією Autocar

Alpine A110 Porsche 911 Mazda MX-5 BMW M 2 Porsche 718 Boxster/Cayman Aston Martin Vantage Lotus Emira Ford Mustang BMW Z4 Mercedes-AMG SL

Більшість моделей отримали дуже високі оцінки. Водночас Mercedes-AMG SL експерти назвали «занадто великим» і таким, що дарує менше драйву порівняно з конкурентами, зокрема Porsche.

