0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Genesis показав свій перший електричний спорткар (фото)

Технології&Авто
21
Genesis показав свій перший електричний спорткар (фото)
Genesis показав свій перший електричний спорткар (фото)
Genesis готує свій перший електричний спорткар класу люкс — GV60 Magma. Офіційний дебют запланований на кінець року, але компанія вже розкрила деталі.
Про це повідомляє electrek.co.
Модель проходила випробування в США, Швеції, Новій Зеландії та Південній Кореї. Перевіряли роботу шасі, гальмування, стабільність на високих швидкостях, а також стійкість у спеку та мороз. У Швеції тестували стартові можливості, у Каліфорнії — систему охолодження, а в Новій Зеландії — керованість у горах під час хуртовин.
Genesis показав свій перший електричний спорткар (фото)
За даними Genesis, GV60 Magma поєднуватиме комфорт у щоденній їзді та високу продуктивність. Очікується, що електрокросовер отримає понад 600 к.с., а можливо й до 700 к.с. Для порівняння, нинішня версія GV60 Performance має 429 к.с. та розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди.
Модель також може отримати функції на кшталт Launch Control, Grin Boost та розподіл крутного моменту, подібно до Hyundai IONIQ 5 N. Продажі стартують у Кореї, далі новинка з’явиться у США та Європі. Ціна буде оголошена ближче до прем’єри, але, за прогнозами, складе близько $75 000.
А ви готові до будь-яких пригод на дорозі? З автоцивілкою — так!Достатньо обрати оптимальний варіант на Finance.ua.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems