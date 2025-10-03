Genesis показав свій перший електричний спорткар (фото) Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Genesis показав свій перший електричний спорткар (фото)

Genesis готує свій перший електричний спорткар класу люкс — GV60 Magma. Офіційний дебют запланований на кінець року, але компанія вже розкрила деталі.

Про це повідомляє electrek.co.

Модель проходила випробування в США, Швеції, Новій Зеландії та Південній Кореї. Перевіряли роботу шасі, гальмування, стабільність на високих швидкостях, а також стійкість у спеку та мороз. У Швеції тестували стартові можливості, у Каліфорнії — систему охолодження, а в Новій Зеландії — керованість у горах під час хуртовин.

За даними Genesis, GV60 Magma поєднуватиме комфорт у щоденній їзді та високу продуктивність. Очікується, що електрокросовер отримає понад 600 к.с., а можливо й до 700 к.с. Для порівняння, нинішня версія GV60 Performance має 429 к.с. та розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди.

Модель також може отримати функції на кшталт Launch Control, Grin Boost та розподіл крутного моменту, подібно до Hyundai IONIQ 5 N. Продажі стартують у Кореї, далі новинка з’явиться у США та Європі. Ціна буде оголошена ближче до прем’єри, але, за прогнозами, складе близько $75 000.

А ви готові до будь-яких пригод на дорозі? З автоцивілкою — так!Достатньо обрати оптимальний варіант на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.