Hyundai презентувала нового гуманоїдного робота Atlas для автозаводів

Компанія Hyundai Motor Co. через свій підрозділ Boston Dynamics представила оновлену версію людиноподібного робота Atlas на технологічній виставці CES у Лас-Вегасі. Нова розробка призначена для повної інтеграції у виробничі процеси на автомобільних заводах, зокрема на підприємстві в Саванні, штат Джорджія.

Робот Atlas отримав маніпулятори людського розміру з тактильними сенсорами та суглоби з повним радіусом обертання. Це дозволяє йому піднімати вантажі вагою до 50 кг та стабільно працювати в екстремальних температурних умовах — від -20°C до +40°C.

Hyundai планує поступове впровадження технології:

2028 рік: початок роботи на заводах для виконання монотонних завдань, таких як сортування та розташування компонентів;

2030 рік: залучення роботів до складних складальних операцій безпосередньо на лініях.

Стратегія та конкуренція

Південнокорейський гігант має на меті налагодити масове виробництво до 30 000 роботів щорічно на базі нового заводу в США. Голова правління Чун Ейсун наголосив, що впровадження штучного інтелекту є критично важливим для збереження конкурентоспроможності.

Цей крок ставить Hyundai у пряму конкуренцію з іншими автовиробниками:

Tesla продовжує розробку свого робота Optimus;

Xpeng вже продемонстрував власну модель Iron;

Toyota об’єднала зусилля з конкурентами для прискорення розробки ШІ-робототехніки.

Автоматизація за допомогою гуманоїдів дозволить індустрії суттєво скоротити витрати на робочу силу та підвищити рівень безпеки у цехах.

