Що потрібно перевірити перед купівлею вживаного автомобіля

На купівлі вживаного автомобіля можна значно заощадити, але лише якщо знати, як правильно перевірити його стан. Механіки розповіли, на які проблемні місця потрібно звернути увагу, щоб уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

Про критично важливі перевірки перед купівлею вживаного авто розповіли в інтерв’ю GOBankingRates автомобільна експертка, засновниця Car Coach Reports Лорен Фікс і власник Casey’s Automotive у Північній Вірджинії, який багато років працював техніком, консультантом з обслуговування та менеджером з обслуговування, Брайан Джуетт.

Купівля вживаного авто: які документи перевірити

Перед укладанням угоди варто переглянути свідоцтво про право власності та історію транспортного засобу. Лорен Фікс рекомендує отримати звіт про історію автомобіля, щоб дізнатися про будь-які аварії, проблеми з правом власності та показники одометра.

Наприклад, якщо автомобіль був затоплений водою, покупцям варто переглянути повну історію ремонту, щоб з’ясувати масштаб пошкоджень.

У такому випадку потрібно перевірити, чи немає в автомобілі цвілі, пошкоджень електрики, корозії, іржі, чи не прогнили ущільнення, прокладки або втулки. Пошкодження водою може через певний час призвести до проблем, які спочатку ніяк не проявляються.

Також варто проглянути сервісні записи та підтвердження технічного обслуговування.

«Добре задокументована історія технічного обслуговування — найкращий показник того, як доглядали за автомобілем. Якщо записи відсутні, вважайте, що робота не була виконана», — зазначила Фікс.

Брайан Джуетт так само рекомендував перевіряти регулярність технічного обслуговування: частоту заміни масла, перевірки роботи гальм і планового заводського обслуговування, а також знайти підтвердження заміни ременя газорозподільного механізму або ланцюга, бо якщо нехтувати цим, двигун може відмовити.

Перевірка стану вживаного авто: на що треба дивитись

Джуетт рекомендує перед покупкою автомобіля, який уже був в експлуатації, перевірити всі електронні системи: електричні склопідіймачі, електропривод сидінь, камери заднього виду, системи мультимедійних розваг, фари та перемикачі.

Фікс додала, що ремонт електрики може «влетіти в копієчку», тому при огляді автомобіля варто ввімкнути запалення та подивитися, чи всі попереджувальні сигнали належно працюють.

Також обов’язково потрібно зазирнути під капот і переконатися, що під ним немає витоку оливи, охолоджувальної та трансмісійної рідини.

«Навіть невеликі витоки можуть призвести до серйозного ремонту. Зверніть увагу на запахи горілого, які можуть сигналізувати про проблеми з електрикою, або затхлі запахи, які можуть сигналізувати про цвіль або пошкодження водою», — сказав Джуетт.

Дорого може обійтися нехтування перевіркою шин і гальм. За словами Фікс, нерівномірний знос шин чи зношені гальма можуть свідчити про проблеми з підвіскою.

Власник Casey’s Automotive радить провести по поверхні шин рукою, щоб переконатися, чи немає скошення. Якщо одна сторона більш зношена, ніж інша, це може свідчити про необхідність ремонту розвалу-сходження, пошкодження керма чи підвіски.

Автівка, яка має чудовий вигляд зовні, може ховати проблеми всередині чи на днищі. Лорен Фікс рекомендує заглянути під автомобіль, щоб переконатися, що на днищі немає іржі, корозії чи будь-яких ознак ремонту рами — ці проблеми згодом призводять до небезпечних ситуацій і скорочення терміну служби транспорту.

Вживаний автомобіль має оглянути сертифікований механік

Обидва експерти зійшлися на думці, що витрати на ретельний огляд автівки сертифікованим фахівцем допоможуть зекономити на потенційному ремонті в майбутньому. Досвідчений механік виявить проблеми, які покупець може не побачити сам.

