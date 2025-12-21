ТОП-5 вживаних авто зі США Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

ТОП-5 вживаних авто зі США

У листопаді український автопарк поповнили 5,5 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, середній вік ввезених у листопаді б/у автівок зі США становить 5 років.

Переважна більшість з них — електромобілі (53%). Бензинові авто охопили 34%, гібридні — 8%, дизельні — 3%, авто з ГБО — 2%.

ТОП-5 вживаних «американців»:

Tesla Model Y — 907 од.;

Tesla Model 3 — 837 од.;

Ford Escape — 355 од.;

Tesla Model S — 258 од.;

Nissan Rogue — 258 од.

Раніше Finance.ua писав , що минулого місяця українці придбали понад 11 тис. електричних авто. Найбільш активними покупцями виявилися жителі Львівської області.

Серед нових електрокарів найпопулярнішим став BYD Leopard 3.

