0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 вживаних авто зі США

Технології&Авто
97
ТОП-5 вживаних авто зі США
ТОП-5 вживаних авто зі США
У листопаді український автопарк поповнили 5,5 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, середній вік ввезених у листопаді б/у автівок зі США становить 5 років.
Переважна більшість з них — електромобілі (53%). Бензинові авто охопили 34%, гібридні — 8%, дизельні — 3%, авто з ГБО — 2%.
ТОП-5 вживаних «американців»:
  • Tesla Model Y — 907 од.;
  • Tesla Model 3 — 837 од.;
  • Ford Escape — 355 од.;
  • Tesla Model S — 258 од.;
  • Nissan Rogue — 258 од.
Раніше Finance.ua писав, що минулого місяця українці придбали понад 11 тис. електричних авто. Найбільш активними покупцями виявилися жителі Львівської області.
Серед нових електрокарів найпопулярнішим став BYD Leopard 3.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems