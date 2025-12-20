0 800 307 555
укр
Де в Україні купують найбільше електрокарів

Технології&Авто
44
Минулого місяця українці придбали понад 11 тис. електричних авто. Найбільш активними покупцями виявилися жителі Львівської області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Лідерами за кількістю зареєстрованих електромобілів стали:
  • Львівська область — 1620 авто (89% вживані);
  • Київ — 1595 авто (50% вживані);
  • Київська область — 876 авто (58% вживані);
  • Дніпропетровська область — 771 авто (61% вживані);
  • Одеська область — 652 авто (67% вживані).

Найпопулярніші моделі

Серед нових електрокарів найпопулярнішим став BYD Leopard 3.
Щодо вживаних авто, бестселерами стали:
  • Tesla Model Y — у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;
  • Tesla Model 3 — в Одеській області.
Нагадаємо, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада 2025 року становив 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше порівняно з листопадом 2024 року.
Авто
