Де в Україні купують найбільше електрокарів
Минулого місяця українці придбали понад 11 тис. електричних авто. Найбільш активними покупцями виявилися жителі Львівської області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Лідерами за кількістю зареєстрованих електромобілів стали:
- Львівська область — 1620 авто (89% вживані);
- Київ — 1595 авто (50% вживані);
- Київська область — 876 авто (58% вживані);
- Дніпропетровська область — 771 авто (61% вживані);
- Одеська область — 652 авто (67% вживані).
Найпопулярніші моделі
Серед нових електрокарів найпопулярнішим став BYD Leopard 3.
Щодо вживаних авто, бестселерами стали:
- Tesla Model Y — у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;
- Tesla Model 3 — в Одеській області.
Нагадаємо, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада 2025 року становив 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше порівняно з листопадом 2024 року.
