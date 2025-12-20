Де в Україні купують найбільше електрокарів Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

Де в Україні купують найбільше електрокарів

Минулого місяця українці придбали понад 11 тис. електричних авто. Найбільш активними покупцями виявилися жителі Львівської області.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Лідерами за кількістю зареєстрованих електромобілів стали:

Львівська область — 1620 авто (89% вживані);

Київ — 1595 авто (50% вживані);

Київська область — 876 авто (58% вживані);

Дніпропетровська область — 771 авто (61% вживані);

Одеська область — 652 авто (67% вживані).

Найпопулярніші моделі

Серед нових електрокарів найпопулярнішим став BYD Leopard 3.

Щодо вживаних авто, бестселерами стали:

Tesla Model Y — у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;

Tesla Model 3 — в Одеській області.

Нагадаємо, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада 2025 року становив 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше порівняно з листопадом 2024 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.