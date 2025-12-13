Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка)
За рік попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 60%. У листопаді українці придбали 23,5 тис. таких авто. Водночас відносно жовтня попит зменшився на 10%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону
За даними аналітиків, середній вік автомобілів, які у листопаді отримали українські номери, становив 8 років.
Найбільша частка на ринку ввезених авто припала на бензинові моделі — 43%.
Далі йдуть:
- електрокари — 32%;
- дизельні — 17%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 3%.
Лідером серед імпортованих вживаних автівок знову став Volkswagen Golf.
«Всього з початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.» — зазначають аналітики.
