Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка) Сьогодні 19:16 — Технології&Авто

Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка)

За рік попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 60%. У листопаді українці придбали 23,5 тис. таких авто. Водночас відносно жовтня попит зменшився на 10%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону

За даними аналітиків, середній вік автомобілів, які у листопаді отримали українські номери, становив 8 років.

Найбільша частка на ринку ввезених авто припала на бензинові моделі — 43%.

Далі йдуть:

електрокари — 32%;

дизельні — 17%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Лідером серед імпортованих вживаних автівок знову став Volkswagen Golf.

«Всього з початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.» — зазначають аналітики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.