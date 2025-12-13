0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка)

Технології&Авто
45
Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка)
Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка)
За рік попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 60%. У листопаді українці придбали 23,5 тис. таких авто. Водночас відносно жовтня попит зменшився на 10%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону

За даними аналітиків, середній вік автомобілів, які у листопаді отримали українські номери, становив 8 років.
Найбільша частка на ринку ввезених авто припала на бензинові моделі — 43%.
Далі йдуть:
  • електрокари — 32%;
  • дизельні — 17%;
  • гібриди — 5%;
  • авто з ГБО — 3%.
Лідером серед імпортованих вживаних автівок знову став Volkswagen Golf.
Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 60% за рік: найпопулярніші моделі листопада (інфографіка)
«Всього з початку року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.» — зазначають аналітики.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems