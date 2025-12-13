Apple готує ювілейний iPhone: 6 функцій, які можуть з’явитися Сьогодні 02:05 — Технології&Авто

У 2017 році до 10-річчя iPhone Apple випустила iPhone X з Face ID і мінімальними рамками. Тепер компанія готує нові зміни до 20-річчя смартфона, хоча до релізу ще залишається час і чутки вже активно обговорюються.

Про всі основні припущення про те, яким може бути iPhone 2027 року, розповідає MacRumors.

Безрамковий дизайн із вигнутим дисплеєм

Довгострокова мета Apple — створити iPhone, який виглядає як цілісний шматок скла без вирізів і рамок. За чутками, до 2027 року це може стати реальністю.

Подейкують, що компанія працює над дисплеєм, який згинається по всіх чотирьох краях пристрою, створюючи ефект «безмежного» екрана.

Такий дизайн вимагатиме обережного поводження і може обмежити вибір чохлів, але Apple вже покращує міцність iPhone — нинішні моделі використовують Ceramic Shield 2, стійкий до подряпин і пошкоджень.

Для порівняння, Samsung кілька років випускала смартфони з вигнутими краями, але повністю безрамкові пристрої у компанії не з’являлися. З Galaxy S24 Ultra Samsung відмовилася від вигинів.

Якщо Apple реалізує вигнутий дисплей, iPhone матиме вигляд плоского шматка скла.

Камера і Face ID під дисплеєм

Щоб втілити дизайн зі скла, Apple потрібно позбутися Dynamic Island і вирізу під фронтальну камеру. Чутки суперечливі: одні джерела стверджують, що підекранний Face ID з’явиться не раніше 2027 року, інші вважають це можливим.

Якщо під дисплеєм розмістити всі технології не вийде, можливий компроміс: Face ID під екраном і невеликий отвір для фронтальної камери.

Покращення OLED-дисплея

Ювілейний iPhone, як очікується, отримає більш яскравий і тонкий OLED-дисплей. З чуток, Apple використовує панелі Samsung з технологією COE (Color Filter on Encapsulation).

Вона дає змогу прибрати поляризаційну плівку і нанести фільтр кольору прямо на шар дисплея, що зменшує товщину екрана, збільшує яскравість і знижує енергоспоживання.

Для вигнутих країв Apple планує додати шар дифузії світла у формі кратера для рівномірного освітлення по всьому дисплею.

Поліпшення камери

Apple може впровадити кастомний HDR-сенсор для кращого динамічного діапазону Fusion-камери, що дозволить захоплювати до 20 ступенів динаміки — рівень професійної кінотехніки. Також очікуються поліпшення на кшталт змінної діафрагми.

Власний модем Apple

На iPhone 16e і iPhone Air використовувалися модеми C1 і C1X, але Apple планує повністю перейти на власні модеми до 2027 року.

Вони будуть ефективнішими за енергоспоживанням, швидшими і краще інтегровані з ШІ-функціями iPhone.

Новий чип A-Series

Ювілейний iPhone, ймовірно, отримає друге покоління 2-нанометрового чипа — A21. Моделі iPhone 18 отримають A20, а iPhone 20 — відповідно A21. Виробник чіпів TSMC вже розробляє 1,4-нанометровий вузол, але він буде готовий не раніше 2028 року.

Немає iPhone 19

Після iPhone 18 у 2026 році Apple, найімовірніше, пропустить iPhone 19 і відразу представить iPhone 20 (або iPhone XX) до 20-річчя серії, як це вже було з iPhone X у 2017 році.

Коли чекати релізу

Перший iPhone був представлений у січні 2007 року і вийшов у червні того ж року. 20-річчя серії збігається з 29 червня 2027 року. Однак Apple традиційно анонсує нові моделі у вересні, тому прем’єра ювілейного iPhone очікується у вересні 2027 року.

