Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple

Технології&Авто
15
Команда бенчмарка AnTuTu склала рейтинг найпотужніших пристроїв під управлінням iOS і iPadOS (iPhone і iPad) станом на листопад 2025 року.

Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple

Найпотужнішим «яблучним» пристроєм залишається 13-дюймовий iPad Pro з флагманським чипом Apple M5, який у середньому в бенчмарку AnTuTu набирає 3,17 млн балів.
За ним іде 11-дюймова версія планшета (3,1 млн). Замикає трійку лідерів iPad Pro M4 (2,9 млн) з 13-дюймовим дисплеєм.
На місцях з четвертого по шосте розмістилися iPad Pro M4 c 11-дюймовим дисплеєм і iPad Air M3.
iPhone 17 Pro Max — найпотужніший телефон Apple за версією AnTuTu, а ось базового iPhone 17 і торішньої серії iPhone 16 Pro у списку немає.
Також у ТОП-10 опинилися iPad Air з 11-дюймовим екраном і чипом Apple M3, iPad Pro 6 і 13-дюймовий iPad Air 2024 року.
Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple
УНІАН
