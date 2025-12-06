Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple 06.12.2025, 00:19 — Технології&Авто

Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple

Команда бенчмарка AnTuTu склала рейтинг найпотужніших пристроїв під управлінням iOS і iPadOS (iPhone і iPad) станом на листопад 2025 року.

Найпотужнішим «яблучним» пристроєм залишається 13-дюймовий iPad Pro з флагманським чипом Apple M 5 , який у середньому в бенчмарку AnTuTu набирає 3,17 млн балів.

За ним іде 11-дюймова версія планшета (3,1 млн). Замикає трійку лідерів iPad Pro M 4 (2,9 млн) з 13-дюймовим дисплеєм.

На місцях з четвертого по шосте розмістилися iPad Pro M 4 c 11-дюймовим дисплеєм і iPad Air M 3 .

iPhone 17 Pro Max — найпотужніший телефон Apple за версією AnTuTu, а ось базового iPhone 17 і торішньої серії iPhone 16 Pro у списку немає.

Також у ТОП-10 опинилися iPad Air з 11-дюймовим екраном і чипом Apple M 3 , iPad Pro 6 і 13-дюймовий iPad Air 2024 року.

