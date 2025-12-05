Дізнаються лише з поштового повідомлення: приховані штрафи для водіїв Сьогодні 20:30 — Технології&Авто

Дедалі частіше трапляються випадки, коли водії дізнаються про штраф лише з поштового повідомлення, хоча під час зупинки інспектор нічого не озвучує і не вручає постанову.

Це створює серйозну проблему: 10-денний строк на оскарження може сплинути непомітно, фактично позбавляючи людину права на захист.

Юристи наголошують, що така практика суперечить Кодексу України про адміністративні правопорушення і може мати кримінальні наслідки для поліцейських.

Схема виглядає так: інспектор перевіряє документи, не фіксує порушення й відпускає водія, але через кілька днів той отримує постанову поштою. На цей момент строк оскарження часто вже минув.

Це порушує статтю 268 КУпАП, яка гарантує право знати суть звинувачення, надати пояснення, користуватися юридичною допомогою та оскаржити рішення. Постанова має вручатися особисто під підпис, а надсилання листом не замінює цього обов’язку.

Для інспектора ризики серйозні: якщо він зазначає у постанові, що вручив її особисто, хоча цього не було, це може кваліфікуватися як службове підроблення (ст. 366 КК) або зловживання службовим становищем (ст. 364 КК). Обидві статті передбачають кримінальну відповідальність.

Що робити водієві, якщо штраф прийшов раптово?

Юристи радять зафіксувати дату отримання — сфотографувати конверт, штамп і трек-номер, подати клопотання про поновлення строку оскарження, використовуючи дату фактичного отримання як доказ, а також зберегти всі документи й листування.

Якщо є підозра, що інспектор умисно не повідомив про постанову, варто звернутися до ДБР або прокуратури.

Реагувати на такі випадки важливо: мовчазна згода робить практику масовою, коли штрафи видаються постфактум і без можливості захисту. Навіть одне успішне оскарження створює прецедент і зменшує ризики для інших водіїв.

