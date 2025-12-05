121 тис. євро за перевищення швидкості на 30 км/год: де таке можливо Сьогодні 04:30 — Технології&Авто

121 тис. євро за перевищення швидкості на 30 км/год: де таке можливо

У Фінляндії показазали свій унікальний підхід до покарання порушників ПДР. Один із найбагатших мешканців країни, 76-річний бізнесмен Андерс Віклоф, отримав штраф у розмірі 121 000 євро за перевищення швидкості на 30 км/год.

Про це пише mmr.net.ua

Як це було

Під час поїздки з друзями на Аландських островах він рухався зі швидкістю 80 км/год у зоні, де дозволено лише 50 км/год.

Як штрафують

У Фінляндії сума штрафу безпосередньо залежить від доходу водія, тож для мультимільйонера таке порушення перетворилося на рекордне покарання.

Попри розмір штрафу, бізнесмен сприйняв його спокійно, адже має статки, що сягають понад 10 млн доларів.

Принцип роботи фінської системи: що вищий дохід порушника, то більшу суму він має заплатити.

Фінляндія вважає цей підхід справедливим: штрафи повинні бути відчутними для всіх, незалежно від рівня доходів.

Як в Україні

За таке порушення передбачений штраф у розмірі 340 гривень.

За перевищення швидкості на понад 50 км/год штраф становить 1700 грн.

