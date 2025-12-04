Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа Вчора 23:52 — Технології&Авто

Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа

Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска заявила, що люди, яким імплантували мозковий чип компанії, тепер можуть рухати своїми роботизованими руками, використовуючи лише власні думки.

Про це повідомляє Euronews.

У відео, опублікованому у соцмережі X, пацієнт Neuralink Рокі Стоутенбург, який був паралізований у 2006 році, продемонстрував свою здатність рухати роботизованою рукою за допомогою думок, підносячи кінцівку до обличчя та цілуючи її.

«Учасники наших клінічних випробувань розширили цифрове керування комп’ютером на фізичні пристрої, такі як допоміжні роботизовані руки», — розповіли в Neuralink.

У компанії також додали, що з часом планують розширити «асортимент пристроїв, якими можна керувати через чипи Neuralink».

Зазначається, що Neuralink був розроблений, щоб допомогти паралізованим людям користуватися своїми персональними пристроями та частково відновити їхню мобільність, використовуючи лише свої думки.

Чип з’єднує нервову систему людини з пристроєм, відомим як інтерфейс мозок-комп'ютер, який може інтерпретувати активність їхнього мозку.

Пристрій досі проходить клінічні випробування: перевіряється його початкова безпека та функціональність імплантату в людей із певними захворюваннями, що обмежують їхню мобільність.

Станом на вересень цього року, Neuralink імплантував свій пристрій вже 12-м людям з січня 2024 року.

Першим учасником був чоловік, паралізований після травми спинного мозку, і імплантат дозволив йому грати у відеоігри та шахи. Інші люди мали травми спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз, який з часом впливає на здатність людей рухати руками, ногами та тілом.

Маск стверджує, що вже понад 10 000 людей зареєструвалися в реєстрі пацієнтів Neuralink, сподіваючись взяти участь у випробуваннях чипу компанії.

