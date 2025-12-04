0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа

Технології&Авто
43
Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа
Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа
Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска заявила, що люди, яким імплантували мозковий чип компанії, тепер можуть рухати своїми роботизованими руками, використовуючи лише власні думки.
Про це повідомляє Euronews.
У відео, опублікованому у соцмережі X, пацієнт Neuralink Рокі Стоутенбург, який був паралізований у 2006 році, продемонстрував свою здатність рухати роботизованою рукою за допомогою думок, підносячи кінцівку до обличчя та цілуючи її.
«Учасники наших клінічних випробувань розширили цифрове керування комп’ютером на фізичні пристрої, такі як допоміжні роботизовані руки», — розповіли в Neuralink.
Читайте також
У компанії також додали, що з часом планують розширити «асортимент пристроїв, якими можна керувати через чипи Neuralink».
Зазначається, що Neuralink був розроблений, щоб допомогти паралізованим людям користуватися своїми персональними пристроями та частково відновити їхню мобільність, використовуючи лише свої думки.
Чип з’єднує нервову систему людини з пристроєм, відомим як інтерфейс мозок-комп'ютер, який може інтерпретувати активність їхнього мозку.
Пристрій досі проходить клінічні випробування: перевіряється його початкова безпека та функціональність імплантату в людей із певними захворюваннями, що обмежують їхню мобільність.
Читайте також
Станом на вересень цього року, Neuralink імплантував свій пристрій вже 12-м людям з січня 2024 року.
Першим учасником був чоловік, паралізований після травми спинного мозку, і імплантат дозволив йому грати у відеоігри та шахи. Інші люди мали травми спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз, який з часом впливає на здатність людей рухати руками, ногами та тілом.
Маск стверджує, що вже понад 10 000 людей зареєструвалися в реєстрі пацієнтів Neuralink, сподіваючись взяти участь у випробуваннях чипу компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems