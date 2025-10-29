0 800 307 555
Альтман розробляє неінвазивний мозковий інтерфейс як альтернативу Neuralink Маска

Технології&Авто
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман працює над інтерфейсом «мозок-комп'ютер», який зможе з’єднуватися з мозком за допомогою звукових хвиль — без хірургічного втручання.
Як пише Android Headlines проєкт очолює біомолекулярний інженер Михайло Шапіро, який спеціалізується на неінвазивних методах нейрокомунікації.
Шапіро приєднався до Merge Labs — стартапу, який заснували Альтман і Алекс Бланія. Компанія поки не розкриває деталей, але з огляду на дослідження Шапіро, технологія може використовувати звукові хвилі або магнітні поля для зв’язку між мозком і комп’ютером.

Альтернатива Neuralink

Таке рішення може стати безпечнішою альтернативою Neuralink, компанії Ілона Маска, де для встановлення імплантату потрібна операція на мозку. Neuralink уже тестує імпланти на людях, але підхід Маска залишається інвазивним і викликає занепокоєння щодо ризиків для здоров’я.
Merge Labs поки не розкриває терміни запуску або прототипів пристрою. Якщо технологію вдасться реалізувати, вона може стати першим практичним кроком до безопераційного зв’язку між мозком і штучним інтелектом.
За матеріалами:
mezha.media
