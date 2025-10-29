Grokipedia запрацювала: що може запропонувати конкурент «Вікіпедії» від Маска Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

У понеділок Ілон Маск запустив Grokipedia, альтернативу «Вікіпедії» на основі ШІ.

Це сталося незабаром після того, як минулого місяця мільярдер заявив у X, що його команда xAI створює щось, що стане «значним вдосконаленням „Вікіпедії“».

Grokipedia.com запрацював у понеділок вдень, але деякі користувачі повідомили, що зіткнулися з помилками на сайті, пише Business Insider.

Сторінка має пошуковий рядок на темному тлі, а її шрифт нагадує стилістику «Вікіпедії» та ChatGPT. На головній сторінці сайту вказано, що Grokipedia має «версію v0.1» і містить 885 279 статей.

Для порівняння, «Вікіпедія» повідомила на своєму сайті, що станом на вівторок в англомовній версії було 7 081 705 статей.

Grokipedia немає україномовної версії. Наприклад, коли вводиш слово «Україна», сайт показує 33 результати лише англійською.

Цей проєкт є черговою спробою Маска кинути виклик платформам, які він вважає політично упередженими. Колись Маск був прихильником «Вікіпедії», але протягом останніх кількох років звинувачував її у просуванні ліберальних поглядів і в січні закликав підписників «припинити фінансування „Вікіпедії“, доки не буде відновлено баланс».

