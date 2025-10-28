0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через ШІ у Кремнієвій долині повертаються до 72-годинного тижня

Технології&Авто
107
Через ШІ у Кремнієвій долині повертаються до 72-годинного тижня
Через ШІ у Кремнієвій долині повертаються до 72-годинного тижня
У Кремнієвій долині знову набуває популярності режим «9−9-6» — робота з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень, що означає 72-годинний робочий тиждень. Такий графік раніше поширювався у Китаї, а нині до нього повертаються компанії, які змагаються за лідерство у сфері ШІ.
Про це повідомляє видання Axios.

Повернення до жорстких графіків

Компанії, що змагаються за лідерство у сфері штучного інтелекту, дедалі частіше вимагають від працівників 72-годинного робочого тижня.
Ще кілька років тому компанії Кремнієвої долини зосереджувалися на добробуті працівників, балансі між роботою і життям та залученні профспілок.
Нині ситуація змінюється: ринок праці нестабільний, частина держпрацівників не отримують зарплати, а офіси знову заповнюються.
Читайте також
Стартапи відкрито заявляють про потребу в тривалому робочому дні.
За даними Axios, стартап Sonatic цього року опублікував вакансію, що передбачає роботу сім днів на тиждень. Компанія пропонує безкоштовне житло та передплату на застосунок для знайомств Raya.
За даними компанії Ramp, у Сан-Франциско зріс рівень корпоративних замовлень їжі на вихідних — ознака того, що дедалі більше працівників приходять в офіс і в суботу.

100-годинний тиждень і «режим 0−0-2»

Видання Wall Street Journal пише, що провідні дослідники у сфері ШІ працюють по 100 годин на тиждень, жартуючи про режим «0−0-2» — робота від опівночі до опівночі з двогодинною перервою на вихідних.
Частина з них уже заробила мільйони доларів, однак зізнаються, що не мають часу витратити ці гроші.
Читайте також
Більшість таких працівників — 20-річні люди. Молодше покоління програмістів відмовляється від вечірок і відпочинку, натомість живе за гаслом: «Без алкоголю, без наркотиків, 9−9-6, спорт, ранні шлюби, правильне харчування».
Експерти застерігають, що така «псевдопродуктивність» не підвищує ефективності, а лише призводить до вигорання.
За матеріалами:
ain
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems