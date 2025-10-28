Через ШІ у Кремнієвій долині повертаються до 72-годинного тижня Сьогодні 07:28 — Технології&Авто

Через ШІ у Кремнієвій долині повертаються до 72-годинного тижня

У Кремнієвій долині знову набуває популярності режим «9−9-6» — робота з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень, що означає 72-годинний робочий тиждень. Такий графік раніше поширювався у Китаї, а нині до нього повертаються компанії, які змагаються за лідерство у сфері ШІ.

Про це повідомляє видання Axios.

Повернення до жорстких графіків

Компанії, що змагаються за лідерство у сфері штучного інтелекту, дедалі частіше вимагають від працівників 72-годинного робочого тижня.

Ще кілька років тому компанії Кремнієвої долини зосереджувалися на добробуті працівників, балансі між роботою і життям та залученні профспілок.

Нині ситуація змінюється: ринок праці нестабільний, частина держпрацівників не отримують зарплати, а офіси знову заповнюються.

Читайте також Meta звільняє 600 працівників з відділу штучного інтелекту

Стартапи відкрито заявляють про потребу в тривалому робочому дні.

За даними Axios, стартап Sonatic цього року опублікував вакансію, що передбачає роботу сім днів на тиждень. Компанія пропонує безкоштовне житло та передплату на застосунок для знайомств Raya.

За даними компанії Ramp, у Сан-Франциско зріс рівень корпоративних замовлень їжі на вихідних — ознака того, що дедалі більше працівників приходять в офіс і в суботу.

100-годинний тиждень і «режим 0−0-2»

Видання Wall Street Journal пише, що провідні дослідники у сфері ШІ працюють по 100 годин на тиждень, жартуючи про режим «0−0-2» — робота від опівночі до опівночі з двогодинною перервою на вихідних.

Частина з них уже заробила мільйони доларів, однак зізнаються, що не мають часу витратити ці гроші.

Читайте також 7 професій для інтровертів, які не замінить штучний інтелект

Більшість таких працівників — 20-річні люди. Молодше покоління програмістів відмовляється від вечірок і відпочинку, натомість живе за гаслом: «Без алкоголю, без наркотиків, 9−9-6, спорт, ранні шлюби, правильне харчування».

Експерти застерігають, що така «псевдопродуктивність» не підвищує ефективності, а лише призводить до вигорання.

ain За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.