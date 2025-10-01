7 професій для інтровертів, які не замінить штучний інтелект Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

7 професій для інтровертів, які не замінить штучний інтелект

ШІ може замінити 6−7% робочої сили, але деякі професії залишаються захищеними. Американський Forbes зібрав сім напрямів, які не замінить штучний інтелект.

Дослідження, що провела Goldman Sachs Research, показало, що інтроверти, які шукають роботу, можуть зосередитися на сферах, де людські навички все ще перевершують алгоритми ШІ.

Креативність, критичне мислення, міжособистісні навички залишатимуться затребуваними навіть в умовах поширення штучного інтелекту.

Які професії актуальні для інтровертів

Розробник програмного забезпечення — висока стабільність, мінімальна робота з клієнтами, можливості віддаленої роботи. Прогноз зростання посад до 2034 року — 15%. Спеціаліст з обробки даних — незалежна робота з аналітикою, мінімальна соціальна взаємодія. Прогноз зростання — 34% до 2034 року. Актуарій — оцінка ризиків і невизначеності, глибока аналітична робота. Прогноз зростання — 14% до 2034 року. Спеціаліст із кібербезпеки — захист організацій від кіберзагроз, мінімальна взаємодія з клієнтами. Прогноз зростання — 29% до 2034 року. Науковий співробітник — робота над оригінальними дослідженнями, глибокі інтелектуальні дослідження. Прогноз зростання — 20% до 2034 року. Ерготерапевт — персоналізована реабілітація пацієнтів, високий попит. Прогноз зростання — 22% до 2034 року. Терапевт/консультант — психічне здоров’я, індивідуальні взаємодії, прогноз зростання — 17% до 2034 року.

Нагадаємо, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що скоро професії лікаря і вчителя можуть втратити свою актуальність. Та попри усі можливості ШІ, Гейтс підкреслює : повністю замінити людину штучний інтелект не зможе. Деякі сфери життя завжди залишаться людськими: розваги та творчість будуть тими острівцями, де роль людини незамінна. Інші ж завдання — виробництво продовольства, транспортування товарів чи виробництво — поступово перейдуть під контроль роботів.

