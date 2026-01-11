0 800 307 555
Як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році

Як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році
У минулому році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків. У 2024р. їх частка складала понад 65%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання 2025 року

Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.
Водночас сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.
Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%.
Сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%.
Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
  • Бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • Електро — Volkswagen ID. Unyx;
  • Гібридні — Toyota RAV-4;
  • Дизельні — Renault Duster;
  • Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
