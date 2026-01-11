Як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році Сьогодні 19:09 — Технології&Авто

Як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році

У минулому році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків. У 2024р. їх частка складала понад 65%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання 2025 року

Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.

Водночас сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.

Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%.

Сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%.

Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто — Hyundai Tucson;

Електро — Volkswagen ID. Unyx;

Гібридні — Toyota RAV-4;

Дизельні — Renault Duster;

Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

