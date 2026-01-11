Як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році
У минулому році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків. У 2024р. їх частка складала понад 65%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Моторні вподобання 2025 року
Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.
Водночас сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%.
Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%.
Сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%.
Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — Hyundai Tucson;
- Електро — Volkswagen ID. Unyx;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Дизельні — Renault Duster;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Поділитися новиною
Також за темою
Як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році
10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями
Технологічні новинки: які гаджети очікувати у 2026 році
Названо найнадійніші позашляховики 2025 року (фото)
LG Electronics розробила ноутбук із батареєю на 27 годин
Samsung подвоїть кількість пристроїв із ШІ у 2026 році