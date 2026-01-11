Названо найнадійніші позашляховики 2025 року (фото)
Позашляховик є відмінним вибором для любителів подорожувати з родиною чи друзями. Втім існує ризик застрягнути в далекій дорозі, обравши ненадійну модель.
Топ найбільш надійних позашляховиків опублікував сайт GoBankingRates із посиланням на US News і оцінки від американської компанії з аналітики даних J.D. Power. У переліку зібрані моделі 2025 року, які виходять з ладу значно рідше за середньостатистичні автівки.
Toyota 4Runner
Toyota 4Runner має оцінку надійності 86/100 за версією J.D. Power. Цей позашляховик середнього розміру оснащений 4,0-літровим двигуном V-6.
Для 2025-го модельного року його повністю переробили, і попри недоліки в прискоренні та вантажності 4Runner славиться довговічністю та продуктивністю як на асфальті, так і на ґрунті та складних поверхнях.
Chevrolet Blazer
J.D. Power оцінили надійність Chevrolet Blazer на 86/100. Цей позашляховик має два потужні двигуни, які при цьому економно витрачають пальне, а також низку стандартних функцій, таких як інтуїтивно зрозуміла та довговічна інформаційно-розважальна система.
Hyundai Kona
Оцінка надійності для Hyundai Kona від J. D. Power становить 86/100. Це авто посіло перше місце в рейтингу надійності субкомпактних позашляховиків. Його лінійка силових агрегатів відрізняється ефективністю, а також цей позашляховик має просторий і практичний салон.
Kia Soul
Оцінка надійності Kia Soul від J. D. Power також 86/100. Крім комфортного просторого салону ця модель відрізняється високою ефективністю та видатною надійністю за відносно доступною ціною.
Kia Telluride
J. D. Power оцінили надійність Kia Telluride також на 86/100. Цей позашляховик має ще просторіший салон з трьома рядами сидінь, відрізняється сміливим стилем, надійною безвідмовністю та безліччю функцій.
Chevrolet Trailblazer
Оцінка надійності J. D. Power для Chevrolet Trailblazer — так само 86/100. Цей субкомпактний кросовер відрізняється простором, а в салоні є комфортні сидіння для п’яти осіб. Також позашляховик від Chevrolet має спортивний дизайн, зручні технології та репутацію надійності.
Hyundai Venue
Іще один позашляховик з оцінкою надійності від J. D. Power 86/100 — Hyundai Venue. Цей бюджетний кросовер має високу паливну ефективність і надійність, а також зручні технології. Багажного простору в цій автівці небагато, оскільки перевагу надано простору в салоні для комфорту пасажирів.
Ford Explorer
Вищу оцінку надійності від J. D. Power — 87/100 — має Ford Explorer. У 2025 році він отримав оновлений дизайн, покращену інформаційно-розважальну систему та нову систему напівавтоматизованого водіння по шосе. Цей автомобіль має потужну лінійку силових агрегатів і відомий своєю передбачуваною надійністю.
Kia Seltos
Також оцінку надійності 87/100 від J. D. Power має Kia Seltos. За словами аналітиків, у цьому субкомпактному позашляховику збалансовано поєднано доступність, функціональність та практичність для повсякденного використання. При цьому він підходить і для далеких подорожей, оскільки, як і інші моделі Кіа, має високу прогнозовану надійність.
BMW X4
BMW X4 також має оцінку надійності від J. D. Power 87/100, а у 2025 році отримав нові функції для комфорту водія та пасажирів. Цей позашляховик класу люкс має ефективні силові агрегати та відрізняється швидким прискоренням, і при цьому економно використовує пальне та має приємне, спокійне керування.
