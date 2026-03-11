Xiaomi припинила підтримку більше 40 смартфонів — перелік Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Модель Redmi 10A також перестане оновлюватися

Портал XiaomiTime повідомив, що 1 березня 2026 року компанія Xiaomi оновила перелік пристроїв, які більше не отримуватимуть оновлення Android. Йдеться не лише про великі оновлення операційної системи, а й про патчі безпеки.

До списку потрапили смартфони та планшети брендів Xiaomi, Redmi та Poco, випущені переважно у 2022−2023 роках. Більшість із них уже певний час не отримували великих оновлень, а тепер компанія припиняє й випуск регулярних оновлень безпеки.

Які пристрої Xiaomi більше не підтримуватимуться

Xiaomi

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11 Lite NE;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Пристрої Redmi

Redmi 10 2022;

Redmi 10A;

Redmi 10A Sport;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11R;

Redmi Note 11S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40S;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50i;

Redmi K50G;

Redmi Pad;

Redmi 11 Prime;

Redmi A1;

Redmi A1+.

Пристрої Poco

Poco F4;

Poco F4 GT;

Poco X4 GT;

Poco M 4 Pro;

Pro; Poco M 4 Pro 5G;

Pro 5G; Poco M 5 ;

; Poco M5s;

Poco C40;

Poco C50.

Попри завершення підтримки, ці пристрої й надалі працюватимуть у звичайному режимі. Водночас у Xiaomi радять користувачам поступово переходити на новіші моделі, які й надалі отримуватимуть оновлення системи та патчі безпеки.

Термін підтримки у компанії залежить від конкретної моделі. Наприклад, флагманські Xiaomi 15, Poco F7 Ultra, а також бюджетний Redmi Note 14 можуть отримувати оновлення до шести років — приблизно до 2031 року.

УНІАН

