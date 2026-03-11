0 800 307 555
Xiaomi припинила підтримку більше 40 смартфонів — перелік

Технології&Авто
15
Модель Redmi 10A також перестане оновлюватися
Портал XiaomiTime повідомив, що 1 березня 2026 року компанія Xiaomi оновила перелік пристроїв, які більше не отримуватимуть оновлення Android. Йдеться не лише про великі оновлення операційної системи, а й про патчі безпеки.
До списку потрапили смартфони та планшети брендів Xiaomi, Redmi та Poco, випущені переважно у 2022−2023 роках. Більшість із них уже певний час не отримували великих оновлень, а тепер компанія припиняє й випуск регулярних оновлень безпеки.

Які пристрої Xiaomi більше не підтримуватимуться

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 11;
  • Xiaomi Mi 11 Pro;
  • Xiaomi Mi 11 Ultra;
  • Xiaomi Mi 11i;
  • Xiaomi Mi 11X Pro;
  • Xiaomi 11i;
  • Xiaomi 11i HyperCharge;
  • Xiaomi 11T;
  • Xiaomi 11T Pro;
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE;
  • Xiaomi 11 Lite NE;
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
  • Xiaomi Civi 1S;
  • Xiaomi Pad 5;
  • Xiaomi Pad 5 Pro;
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G.
Пристрої Redmi

  • Redmi 10 2022;
  • Redmi 10A;
  • Redmi 10A Sport;
  • Redmi Note 10T;
  • Redmi Note 11 4G;
  • Redmi Note 11 5G;
  • Redmi Note 11 Pro;
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 11T Pro;
  • Redmi Note 11T Pro+;
  • Redmi Note 11R;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi K40 Pro;
  • Redmi K40 Pro+;
  • Redmi K40S;
  • Redmi K50;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50i;
  • Redmi K50G;
  • Redmi Pad;
  • Redmi 11 Prime;
  • Redmi A1;
  • Redmi A1+.

Пристрої Poco

  • Poco F4;
  • Poco F4 GT;
  • Poco X4 GT;
  • Poco M4 Pro;
  • Poco M4 Pro 5G;
  • Poco M5;
  • Poco M5s;
  • Poco C40;
  • Poco C50.
Попри завершення підтримки, ці пристрої й надалі працюватимуть у звичайному режимі. Водночас у Xiaomi радять користувачам поступово переходити на новіші моделі, які й надалі отримуватимуть оновлення системи та патчі безпеки.
Термін підтримки у компанії залежить від конкретної моделі. Наприклад, флагманські Xiaomi 15, Poco F7 Ultra, а також бюджетний Redmi Note 14 можуть отримувати оновлення до шести років — приблизно до 2031 року.
