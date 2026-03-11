Xiaomi припинила підтримку більше 40 смартфонів — перелік
Портал XiaomiTime повідомив, що 1 березня 2026 року компанія Xiaomi оновила перелік пристроїв, які більше не отримуватимуть оновлення Android. Йдеться не лише про великі оновлення операційної системи, а й про патчі безпеки.
До списку потрапили смартфони та планшети брендів Xiaomi, Redmi та Poco, випущені переважно у 2022−2023 роках. Більшість із них уже певний час не отримували великих оновлень, а тепер компанія припиняє й випуск регулярних оновлень безпеки.
Які пристрої Xiaomi більше не підтримуватимуться
Xiaomi
- Xiaomi Mi 11;
- Xiaomi Mi 11 Pro;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i HyperCharge;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 11 Lite NE;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro;
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G.
Пристрої Redmi
- Redmi 10 2022;
- Redmi 10A;
- Redmi 10A Sport;
- Redmi Note 10T;
- Redmi Note 11 4G;
- Redmi Note 11 5G;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11R;
- Redmi Note 11S;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40S;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50i;
- Redmi K50G;
- Redmi Pad;
- Redmi 11 Prime;
- Redmi A1;
- Redmi A1+.
Пристрої Poco
- Poco F4;
- Poco F4 GT;
- Poco X4 GT;
- Poco M4 Pro;
- Poco M4 Pro 5G;
- Poco M5;
- Poco M5s;
- Poco C40;
- Poco C50.
Попри завершення підтримки, ці пристрої й надалі працюватимуть у звичайному режимі. Водночас у Xiaomi радять користувачам поступово переходити на новіші моделі, які й надалі отримуватимуть оновлення системи та патчі безпеки.
Термін підтримки у компанії залежить від конкретної моделі. Наприклад, флагманські Xiaomi 15, Poco F7 Ultra, а також бюджетний Redmi Note 14 можуть отримувати оновлення до шести років — приблизно до 2031 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Xiaomi припинила підтримку більше 40 смартфонів — перелік
WhatsApp готує запуск платної підписки з розширеними функціями
Найбільш пошкоджені моделі авто на українському ринку
СТО Meta назвав ключові риси успішних співробітників
Geely розширює присутність у Європі: електромобілі Zeekr тепер доступні в Німеччині, Італії, Іспанії та Португалії
Скільки насправді заощаджує пального система стоп-старт в авто