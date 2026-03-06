Xiaomi закликала готуватися до подорожчання смартфонів Вчора 22:03 — Технології&Авто

Смартфони дорожчають через дефіцит пам'яті

Смартфони Xiaomi можуть помітно подорожчати найближчим часом. Про це повідомив генеральний директор компанії Лей Цзюнь, коментуючи ситуацію з постачанням компонентів і зростанням витрат на виробництво.

У всьому винен дефіцит пам’яті

Від початку року різко зріс попит на мікросхеми пам’яті. Причина — стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, які потребують дедалі більше обчислювальних ресурсів і пам’яті.

Через це виробники смартфонів зіткнулися з дефіцитом поставок і підвищенням собівартості пристроїв.

Читайте також Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026

Гендиректор компанії Лей Цзюнь зазначив, що така ситуація створює значний тиск на бізнес і продуктові лінійки Xiaomi. Навіть підвищення цін на смартфони та іншу електроніку, за його словами, не повністю компенсує дефіцит пам’яті.

Водночас у компанії заявляють, що намагатимуться максимально пом’якшити вплив подорожчання для користувачів.

Подорожчання може тривати до 2027 року

За оцінками керівництва Xiaomi, нинішній етап зростання цін може тривати до кінця 2027 року.

Наприкінці 2025 року компанія вже підвищила ціни на деякі планшети — залежно від моделі вони подорожчали на 15−30 доларів.

Проблема зачіпає всю індустрію

Подорожчання компонентів уже впливає на весь ринок споживчої електроніки. Раніше генеральний директор компанії Nothing Карл Пей попереджав, що у 2026 році виробники можуть опинитися перед вибором: або зменшувати характеристики смартфонів, або підвищувати ціни приблизно на 30%.

На цьому тлі також зростають побоювання, що бюджетні смартфони поступово можуть зникнути з ринку.

Крім того, про подорожчання смартфонів попередила і компанія Vivo. Finance.ua писав , що ця продукція компанії подорожчає на 15%.

Як ми повідомляли раніше, смартфони і без того дорожчають щороку через складніші камери, сучасні екрани та потужніші процесори. Проте до цього списку додався ще один ключовий фактор — пам’ять. Її дефіцит уже впливає на індустрію, і першими це можуть відчути покупці гаджетів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.