Де в Україні найактивніше продають і купують автомобілі (інфографіка)

Лютий 2026 року зафіксував три ключові сили, що формують український авторинок: цифрову революцію через Дію на внутрішньому ринку, логістичне домінування заходу в імпорті та фінансову монополію Києва в сегменті нових авто. Географія ринку стає все більш виразною, де кожен сегмент має свій чітко визначений центр тяжіння.

Про це свідчать дані аналітики Інституту дослідження авторинку.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку значну частку операцій із купівлі-продажу автомобілів здійснюють онлайн через застосунок «Дія». За даними дослідження, майже кожна третя угода в лютому відбулася дистанційно.

Серед регіонів лідером за кількістю угод залишається Київ. Далі за активністю йдуть великі економічні центри: Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

«Така структура підтверджує, що внутрішній обіг авто залишається найбільш активним у густонаселених хабах, де є висока концентрація платоспроможного населення», — зазначають експерти.

Внутрішній ринок: «Дія» (30%) та Київ — головні центри перепродажів у лютому 2026, eauto.org.ua

Імпорт легковиків з пробігом

У сегменті імпорту вживаних автомобілів ключову роль відіграє географічне розташування регіонів. Львівська область утримує перше місце та фактично виконує роль головних «воріт» для автомобілів, які прибувають із країн Європи.

Друге місце посідає Київ, який виступає найбільшим центром споживання імпортованих авто.

Високі показники також демонструють Волинська та Рівненська області. Разом із Львівщиною вони формують логістичний кластер, через який проходить значна частина імпорту автомобілів.

Імпорт («Пригон»): Львівщина та Київ — основні хаби реєстрації вживаних авто у лютому 2026, eauto.org.ua

Перші реєстрації нових легковиків

Ринок нових легкових автомобілів характеризується значною централізацією.

За даними дослідження, Київ акумулює майже половину всіх продажів нових автомобілів в Україні.

Зокрема, значну частину реєстрацій забезпечують лізингові компанії та державні підприємства, головні офіси яких розташовані у Києві.

Після столиці за кількістю реєстрацій нових автомобілів ідуть Львівська, Одеська та Дніпропетровська області. Водночас у більшості інших регіонів продажі нових авто залишаються значно нижчими.

Нові авто: Київ (44%) — абсолютний лідер та монополіст ринку нових авто у лютому 2026, eauto.org.ua

