Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів
Автогігант Ford Motor Company ініціював одну з наймасштабніших сервісних кампаній у своїй історії, що охоплює понад 4,3 мільйона транспортних засобів на ринку США. Причиною став критичний програмний збій, який може призвести до повної відмови гальм причепа та несправності зовнішнього освітлення, що суттєво підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Про це повідомляє Autoblog.
Деталі
Згідно зі звітом, поданим до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), основна проблема полягає в інтегрованому модулі причепа (ITRM).
Через програмну помилку цей блок може втрачати зв’язок із бортовою системою автомобіля, внаслідок чого причіп залишається без стоп-сигналів, покажчиків повороту та робочих гальм.
Під сервісну кампанію потрапили найпопулярніші моделі пікапів F-150 та F-250 Super Duty 2021−2026 років випуску, а також Maverick, Ranger, позашляховики Expedition та люксові Lincoln Navigator.
Проблема зачепила навіть найновіші електричні фургони E-Transit 2026 модельного року.
Масштаби загрози та заходи безпеки від виробника
Найбільша кількість потенційно небезпечних авто припадає на флагманські пікапи F-150, яких налічується понад 2,3 мільйона одиниць.
«Непрацюючі ліхтарі або гальма причепа можуть знизити здатність водія керувати причепом і зменшити видимість для інших учасників дорожнього руху, збільшуючи ризик аварії», — наголошують представники Ford у офіційній документації.
Наразі компанія готує оновлення програмного забезпечення, яке має усунути критичну вразливість.
Власникам постраждалих автомобілів наполегливо рекомендують утриматися від транспортування причепів до моменту візиту в сервісний центр та перевірки системи на відповідність федеральним стандартам безпеки.
Поділитися новиною
Також за темою
Motorola представила смартфон Motorola Edge 70 Fusion (фото)
BYD випустив електромобіль із рекордним запасом ходу (фото)
Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів
Рейтинг найкращих камерофонів 2026 року
Lexus знімає з виробництва свій перший електромобіль
Xiaomi закликала готуватися до подорожчання смартфонів