Рейтинг найкращих камерофонів 2026 року

Смартфони з найкращими камерами у 2026 році
Смартфони з найкращими камерами у 2026 році, Фото: Tom's Guide
Авторитетне видання Tom’s Guide представило рейтинг найкращих камерофонів 2026 року, заснований на масштабних тестах і порівняльних зйомках. У топ увійшли шість пристроїв у різних цінових сегментах.

ТОП-6 смартфонів з найкращими камерами у 2026 році

iPhone 17 Pro

Безперечним лідером визнали iPhone 17 Pro, який отримав оновлений телеоб’єктив на 48 мегапікселів з 4-кратним оптичним зумом та просунуту фронтальну камеру з технологією Center Stage. Також в ході тестів автори встановили, що це найкращий смартфон для зйомки відео.
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra

Кращою альтернативою на Android назвали Samsung Galaxy S25 Ultra, який вражає ширококутною 50 Мп камерою, потужною системою модулів і ШІ-рушієм для обробки знімків. А функції Galaxy AI допомагають робити фото ще більш виразними і деталізованими
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a залишається найкращим бюджетним камерофоном. Він справляється як з денною, так і з нічною зйомкою. Ба більше, незважаючи на більш доступну ціну, телефон може похвалитися підтримкою макрозйомки та астрофотографії.
Google Pixel 9a
Google Pixel 9a

OnePlus 15

OnePlus 15 назвали найкращим камерофоном «за свої гроші». Якщо раніше китайський флагман виділявся автономністю і швидкістю зарядки, то остання модель отримала топовий телеоб’єктив з 3,5-кратним оптичним зумом і 50 Мп сенсор, що забезпечує високу деталізацію і поліпшений динамічний діапазон.
OnePlus 15
OnePlus 15

Pixel 10

Pixel 10 виділяється потрійною камерою з 5-кратним оптичним зумом, що робить його фотоможливості порівнянними з флагманами за $1000+. Інструменти ШІ-редагування допомагають швидко покращувати знімки прямо на пристрої.
Pixel 10
Pixel 10

Samsung Galaxy Z Flip7

Замикає топ-6 розкладачка Samsung Galaxy Z Flip7. Навіть у складеному форматі цей смартфон пропонує оптимальну якість фото завдяки добре налаштованій системі камер і збалансованій обробці зображень.
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
За матеріалами:
УНІАН
Смартфони
