Авторитетне видання Tom’s Guide представило рейтинг найкращих камерофонів 2026 року, заснований на масштабних тестах і порівняльних зйомках. У топ увійшли шість пристроїв у різних цінових сегментах.
ТОП-6 смартфонів з найкращими камерами у 2026 році
iPhone 17 Pro
Безперечним лідером визнали iPhone 17 Pro, який отримав оновлений телеоб’єктив на 48 мегапікселів з 4-кратним оптичним зумом та просунуту фронтальну камеру з технологією Center Stage. Також в ході тестів автори встановили, що це найкращий смартфон для зйомки відео.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Кращою альтернативою на Android назвали Samsung Galaxy S25 Ultra, який вражає ширококутною 50 Мп камерою, потужною системою модулів і ШІ-рушієм для обробки знімків. А функції Galaxy AI допомагають робити фото ще більш виразними і деталізованими
Google Pixel 9a
Google Pixel 9a залишається найкращим бюджетним камерофоном. Він справляється як з денною, так і з нічною зйомкою. Ба більше, незважаючи на більш доступну ціну, телефон може похвалитися підтримкою макрозйомки та астрофотографії.
OnePlus 15
OnePlus 15 назвали найкращим камерофоном «за свої гроші». Якщо раніше китайський флагман виділявся автономністю і швидкістю зарядки, то остання модель отримала топовий телеоб’єктив з 3,5-кратним оптичним зумом і 50 Мп сенсор, що забезпечує високу деталізацію і поліпшений динамічний діапазон.
Pixel 10
Pixel 10 виділяється потрійною камерою з 5-кратним оптичним зумом, що робить його фотоможливості порівнянними з флагманами за $1000+. Інструменти ШІ-редагування допомагають швидко покращувати знімки прямо на пристрої.
Samsung Galaxy Z Flip7
Замикає топ-6 розкладачка Samsung Galaxy Z Flip7. Навіть у складеному форматі цей смартфон пропонує оптимальну якість фото завдяки добре налаштованій системі камер і збалансованій обробці зображень.
