Lexus знімає з виробництва свій перший електромобіль Сьогодні 00:22 — Технології&Авто

Lexus UX 300e незабаром знімуть з виробництва, Фото: Lexus

Компанія Lexus поступово припиняє продажі електричного кросовера Lexus UX 300e. Модель уже зникла з домашнього японського ринку, а також більше не пропонується у Великій Британії, більшості країн Європейського Союзу та Австралії.

Про це повідомляє Carscoops.

Читайте також Lexus відкликає позашляховики LX 600 через загрозу саморуйнування трансмісії

Процес відбувається без гучних заяв: автовиробник поки що офіційно не оголосив про завершення виробництва. Водночас нове покоління електричної версії UX наразі не анонсоване.

Причини такого рішення виглядають цілком прагматичними. Представлений у 2019 році UX 300e став першим серійним електромобілем Lexus, однак так і не зміг досягти значних обсягів продажів. Наприклад, у Великій Британії реалізували лише близько 3400 таких кросоверів.

Модель критикували за високу стартову ціну, від €50 000, та обмежений запас ходу. Батарея ємністю 54,3 кВт·год забезпечувала приблизно 300 км пробігу, що на тлі конкурентів виглядало скромно.

Додатковим мінусом став застарілий зарядний порт стандарту CHAdeMO, який поступово витісняється сучаснішими рішеннями.

З огляду на те, що електричному UX виповнилося вже сім років, завершення його життєвого циклу виглядає закономірним.

Натомість у модельній лінійці бренду залишається більш сучасний і технологічний електрокросовер Lexus RZ, який і надалі представлятиме марку в сегменті повністю електричних авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.