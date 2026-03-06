ЄС вводить нові правила для електромобілів — що змінить Євро-7 Вчора 20:02 — Технології&Авто

Нові вимоги до електромобілів в ЄС вводитимуться поступово

Європейський Союз готується запровадити новий екологічний стандарт Євро-7, який вперше встановлює вимоги не лише для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, а й для електромобілів.

Про це пише Укравтопром.

Нові правила стосуватимуться насамперед довговічності батарей та контролю їхнього стану. Виробники повинні будуть гарантувати, що акумулятори зберігатимуть певний рівень ємності навіть після кількох років експлуатації.

Коли почнуть діяти нові правила

Впровадження стандарту відбуватиметься поступово.

з 29 листопада 2026 року — вимоги почнуть діяти для нових моделей легкових електромобілів і плагін-гібридів, які тільки виходять на ринок та проходять процедуру омологації;

Для електровантажівок і автобусів вимоги введуть пізніше:

з 29 травня 2028 року — для нових типів транспортних засобів;

з 29 травня 2029 року — для всіх нових моделей.

Які вимоги встановили для батарей

Стандарт Євро-7 визначає мінімальний рівень збереження ємності акумуляторів після кількох років використання.

Для легкових електромобілів (категорія M 1 ):

через 5 років або 100 тис. км пробігу батарея повинна зберігати щонайменше 80% початкової ємності;

через 8 років або 160 тис. км — не менше 72% ємності.

Для легких комерційних фургонів (категорія N1):

через 5 років або 100 тис. км — мінімум 75% ємності;

через 8 років або 160 тис. км — щонайменше 67%.

Стан батареї контролюватимуть у режимі реального часу

Ще одна нова вимога — встановлення систем моніторингу стану батареї.

Усі нові електромобілі та плагін-гібриди повинні бути оснащені бортовими системами SOH (State of Health). Вони дозволять у режимі реального часу відстежувати рівень деградації акумулятора.

Це дасть змогу як власникам автомобілів, так і контролюючим органам бачити фактичний стан батареї та її залишкову ємність.

