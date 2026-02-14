0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зменшився попит на електромобілі

Технології&Авто
60
Найпопулярніші електромобілі січня
Найпопулярніші електромобілі січня, Фото: freepik
У січні українці придбали 2873 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з січнем минулого року, попит на електрокари знизився на 21%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2740 шт. (нових — 952 шт., уживаних — 1788 шт.).
Серед 133 комерційних електромобілів новими були 37.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
  • BYD Leopard 3 — 169 од.
  • BYD Sea Lion 06 — 97 од.
  • Volkswagen ID. UNYX — 96 од.
  • Zeekr 001 — 77 од.
  • BYD Song Plus — 68 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
  • Tesla Model 3 — 219 од.
  • Nissan Leaf — 213 од.
  • Tesla Model Y — 169 од.
  • Renault Zoe — 79 од.
  • Kia Niro — 79 од.
Як зазначалося раніше, січень 2026 року став періодом спаду на ринку нових електромобілів в Україні після рекордної активності наприкінці 2025-го. Упродовж місяця було зареєстровано 864 нові електрокари, що на 85,2% менше, ніж у грудні.
Детальніше розповіли експерти Інституту досліджень авторинку.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопромЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems