В Україні зменшився попит на електромобілі
У січні українці придбали 2873 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з січнем минулого року, попит на електрокари знизився на 21%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2740 шт. (нових — 952 шт., уживаних — 1788 шт.).
Серед 133 комерційних електромобілів новими були 37.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Leopard 3 — 169 од.
- BYD Sea Lion 06 — 97 од.
- Volkswagen ID. UNYX — 96 од.
- Zeekr 001 — 77 од.
- BYD Song Plus — 68 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model 3 — 219 од.
- Nissan Leaf — 213 од.
- Tesla Model Y — 169 од.
- Renault Zoe — 79 од.
- Kia Niro — 79 од.
Як зазначалося раніше, січень 2026 року став періодом спаду на ринку нових електромобілів в Україні після рекордної активності наприкінці 2025-го. Упродовж місяця було зареєстровано 864 нові електрокари, що на 85,2% менше, ніж у грудні.
