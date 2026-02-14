0 800 307 555
У Харкові стартувало тестування 5G

У третьому місті в Україні запустили 5G
У Харкові стартувало тестування технології 5G. Це вже третє місто України, де працюють базові станції нового покоління зв’язку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України та мобільний оператор Kyivstar.
Як зазначили у Kyivstar, від сьогодні зловити швидкісний мобільний інтернет можна на Майдані Свободи.
«За період тестування у Львові та Бородянці ми опрацювали понад 89,2 ТБ 5G-трафіку. У Львові пілотним 5G скористалися понад 186 тисяч наших абонентів, а у Бородянці — близько 9 тисяч», — розповіли в компанії.
Як підключитися до 5G:
  • мати смартфон із підтримкою 5G;
  • бути в зоні покриття;
  • встановити актуальну версію програмного забезпечення.
Зазначається, що наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови. Доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.

Запуск 5G в Україні

Раніше Finance.ua писав, що пілотний запуск технології 5G стартував у Бородянці на Київщині. Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
Харків
