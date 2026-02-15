Honor почала продаж бюджетного смартфона X6d (фото) Сьогодні 06:15 — Технології&Авто

Honor X6d це глобальна версія китайського Play 60A, однак із кількома помітними змінами, Фото: Honor

Honor без гучних презентацій випустила новий бюджетний смартфон Honor X6d, який уже з’явився в продажу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Фактично це майже повний клон представленого раніше в Китаї Honor Play 60A, однак із кількома помітними змінами.

Про це повідомляє GSMArena.

Головне оновлення — основна камера. Замість 13-мегапіксельного модуля новинка отримала сенсор на 50 Мп з діафрагмою f/2.0.

Водночас це все ще єдина камера на задній панелі, а максимальна роздільна здатність відео обмежена 1080p при 30 кадрах за секунду. Фронтальна камера залишилася без змін — 5 Мп (f/2.2).

Фронтальна камера залишилася без змін, Фото: Honor

Ще одна незначна відмінність стосується батареї: у X6d вказана ємність 5260 мА·год замість 5300 мА·год у Play 60A. Ймовірно, йдеться про ту саму батарею з мінімальною різницею в маркуванні.

Смартфон працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 6300, 6-нм платформи початкового рівня з підтримкою 5G. Конфігурація пам’яті передбачає 4 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, при цьому інформації про можливість розширення сховища поки немає. Пристрій постачається з Android 15 із фірмовою оболонкою MagicOS.

Honor X6d підтримує роботу з двома SIM-картами, Фото: Honor

На передній панелі встановлено 6,75-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 720p+. Даних про наявність сканера відбитків пальців у характеристиках немає, однак якщо він передбачений, то, ймовірно, розташований на бічній грані.

Honor X6d підтримує роботу з двома SIM-картами. Інші бездротові характеристики офіційно не уточнюються, але Play 60A мав Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 з підтримкою aptX HD та не оснащувався NFC.

В ОАЕ новинку оцінили у приблизно $138. Доступні два кольори корпусу — Midnight Black та Ocean Cyan.

Доступні два кольори корпусу — Midnight Black та Ocean Cyan, Фото: Honor

Ситуація ускладнюється тим, що за даними сертифікації GCF модельний номер NLA-NX1, під яким проходить X6d, також закріплений за назвою Honor 500 Smart.

При цьому вже представлені в Китаї смартфони серії Honor 500 мають інший дизайн і акумулятори великої ємності — до 8000 мА·год. Отже, X6d, ймовірно, стане частиною лінійки 500 під іншою назвою на окремих ринках.

