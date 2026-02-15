Xiaomi представила розумний замок, який відкривається за відбитком пальця (фото)
На європейському ринку з’явився у продажу розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock, розроблений для роботи з класичним замком під ключ або дверною ручкою. Замок від Xiaomi дозволяє відкривати двері за допомогою відбитку пальця або голосовою командою. Ним також можна керувати дистанційно через відповідний застосунок.
Про це пише NotebookCheck.
Smart Lock підтримує протокол розумного будинку Matter. Вперше на сайті бренду замок з’явився у продажу в жовтні минулого року і став доступним у таких країнах як Японія та ОАЕ.
Наразі у магазинах Galaxus у Франції та Німеччині можна замовити Smart Lock за ціною близько €145−153 або другий комплект з клавіатурою за €179−189. Очікувана дата доставлення — середина-кінець лютого. В Італії замок можна придбати у магазині Trippodo за €121.
Xiaomi Self-Install Smart Lock має функцію самостійного встановлення та розроблений для роботи з основним замком. У нього також можна вставляти фізичний ключ або дверну ручку, які автоматично повертатимуться за успішного розблокування пристрою.
Розблокувати можна або за допомогою відбитка пальця, постійного чи тимчасового пароля, через Bluetooth та голосове керування.
Користувачі можуть віддалено керувати замком через застосунок Xiaomi Home, у якому також можна перевіряти поточний стан замка.
Smart Lock також пропонує оповіщення у разі спроб зламу та автоматичне блокування.
Підтримка протоколу Matter також робить цей пристрій сумісним з цілою низкою систем типу розумний будинок. В Xiaomi зазначають, що замок відносно легко встановлюється на двері без необхідності свердління.
