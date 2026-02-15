0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi представила розумний замок, який відкривається за відбитком пальця (фото)

Технології&Авто
0
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150, Фото: Xiaomi
На європейському ринку з’явився у продажу розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock, розроблений для роботи з класичним замком під ключ або дверною ручкою. Замок від Xiaomi дозволяє відкривати двері за допомогою відбитку пальця або голосовою командою. Ним також можна керувати дистанційно через відповідний застосунок.
Про це пише NotebookCheck.
Smart Lock підтримує протокол розумного будинку Matter. Вперше на сайті бренду замок з’явився у продажу в жовтні минулого року і став доступним у таких країнах як Японія та ОАЕ.
Наразі у магазинах Galaxus у Франції та Німеччині можна замовити Smart Lock за ціною близько €145−153 або другий комплект з клавіатурою за €179−189. Очікувана дата доставлення — середина-кінець лютого. В Італії замок можна придбати у магазині Trippodo за €121.
Smart Lock підтримує протокол розумного будинку Matter
Smart Lock підтримує протокол розумного будинку Matter, Фото: Xiaomi
Xiaomi Self-Install Smart Lock має функцію самостійного встановлення та розроблений для роботи з основним замком. У нього також можна вставляти фізичний ключ або дверну ручку, які автоматично повертатимуться за успішного розблокування пристрою.
Розблокувати можна або за допомогою відбитка пальця, постійного чи тимчасового пароля, через Bluetooth та голосове керування.
Користувачі можуть віддалено керувати замком через застосунок Xiaomi Home, у якому також можна перевіряти поточний стан замка.
Замком можна керувати дистанційно через застосунок Xiaomi Home
Замком можна керувати дистанційно через застосунок Xiaomi Home, Фото: Xiaomi
Smart Lock також пропонує оповіщення у разі спроб зламу та автоматичне блокування.
Підтримка протоколу Matter також робить цей пристрій сумісним з цілою низкою систем типу розумний будинок. В Xiaomi зазначають, що замок відносно легко встановлюється на двері без необхідності свердління.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems