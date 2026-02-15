0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Флагманський електрокросовер BYD показали до презентації (фото)

Технології&Авто
24
BYD Great Tang — найбільший кросовер бренду
BYD Great Tang — найбільший кросовер бренду, Фото: CarNewsChina
Опубліковано перші фото BYD Great Tang. Електромобіль стане найбільшим кросовером китайської марки. Новий BYD Great Tang презентують у першому півріччі нинішнього року та продаватимуть за ціною приблизно 400 000 юанів.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль BYD Great Tang вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом, товстими задніми стійками та чималим спойлером на даху. Його передня частина з тоненькими фарами витримана в дусі BYD Tang L, проте кросовер суттєво більший за нього.
Кросовер запропонують у версіях від 402 до 784 к. с.
Кросовер запропонують у версіях від 402 до 784 к. с., Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Great Tang 2026:

  • довжина — 5302 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • висота — 1800 мм;
  • колісна база — 3130 мм.
Салон електрокара поки що не показали, проте розкрили його характеристики. Кросовер BYD Great Tang випускатимуть у задньопривідних модифікаціях потужністю 402 і 496 сил, а також у топовому 784-сильному варіанті з повним приводом.
Ємність батареї та запас ходу BYD Great Tang також не розкривають, проте відомо, що китайський електрокар підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю 1 Мегават.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems