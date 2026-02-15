Флагманський електрокросовер BYD показали до презентації (фото)
Опубліковано перші фото BYD Great Tang. Електромобіль стане найбільшим кросовером китайської марки. Новий BYD Great Tang презентують у першому півріччі нинішнього року та продаватимуть за ціною приблизно 400 000 юанів.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль BYD Great Tang вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом, товстими задніми стійками та чималим спойлером на даху. Його передня частина з тоненькими фарами витримана в дусі BYD Tang L, проте кросовер суттєво більший за нього.
Розміри BYD Great Tang 2026:
- довжина — 5302 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1800 мм;
- колісна база — 3130 мм.
Салон електрокара поки що не показали, проте розкрили його характеристики. Кросовер BYD Great Tang випускатимуть у задньопривідних модифікаціях потужністю 402 і 496 сил, а також у топовому 784-сильному варіанті з повним приводом.
Ємність батареї та запас ходу BYD Great Tang також не розкривають, проте відомо, що китайський електрокар підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю 1 Мегават.
