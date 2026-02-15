Apple готує дешевший iPhone 17e та запускає хвилю оновлень для iPad та Mac Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

Apple випустить бюджетний iPhone 17e

Apple отримує хвилю оновлень техніки на початку 2026 року: компанія найближчими тижнями має представити дешевший iPhone 17e, оновити базовий iPad та iPad Air, а також випустити нові Mac.

Про це повідомляє Bloomberg.

Які оновлення готує Apple

iPhone 17e має замінити торішній 16e. У матеріалі йдеться про те, що модель процесора A19 із лінійки iPhone 17 і тримає ціну $599.

Також Apple переведе цей смартфон на власні стільникові та бездротові модулі. Окремо зазначається, що компанія планує активніше просувати моделі в країнах, що розвиваються, та в корпоративному сегменті.

Паралельно готують оновлення планшетів. Базовий iPad переходить на чіп A18, і це, за інформацією джерела, вперше відкриває йому підтримку Apple Intelligence.

iPad Air має перейти на M 4 . Також згадується майбутнє оновлення iPad mini з переходом на OLED-екран.

У комп’ютерній лінії очікують кілька релізів поспіль: MacBook Air на M 5 , нові 14- і 16-дюймові MacBook Pro, а також оновлення Mac Studio.

Окремо в матеріалі згадується оновлена ​​Studio Display, яка зовнішня буде дуже схожою на поточну модель, і новий Mac mini, запланований на цей рік.

Щодо ПЗ, Apple нібито отримує iOS 26.4: першу бета-версію для розробників очікують за тиждень 23 лютого.

Також у матеріалі зазначено, що компанія відмовляється від задуму великого сервісу «віртуального» Health-коуча і натомість поступово переноситьме напрацювання в застосунок Health.

Серія релізів на початку року виглядає як спроба швидко розширити охоплення Apple Intelligence на масових пристроях.

Таким чином, перехід базового iPad на A18 додає ШІ-функції найдоступнішій моделі, а iPhone 17e зі стабільною ціною може стати ключовим продуктом для зростання продажів на чутливих до цін ринках і в корпоративних закупівлях.

