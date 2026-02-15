Ferrari показала інтер’єр свого першого електромобіля (фото, відео) Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Ferrari представила інтер’єр свого першого повністю електричного автомобіля Luce, створений дизайн-студією LoveFrom, заснованою Джоні Айвом. Раніше ця модель була відома як Elettrica.

Про це повідомили на сайті автовиробника.

Luce стане першим повністю електричним автомобілем Ferrari. Раніше компанія випускала гібридні моделі, починаючи з LaFerrari у 2013 році.

У жовтні виробник продемонстрував шасі та батарейний блок новинки, що вказувало на більш просторий і практичний формат моделі порівняно з традиційними спорткарами бренду.

Інтер’єр Luce створений студією LoveFrom, яку Джоні Айв заснував після відходу з Apple у 2019 році. Студія налічує близько 60 співробітників і раніше працювала над різними проєктами, зокрема аудіотехнікою та промисловим дизайном. У 2025 році LoveFrom була придбана OpenAI за $6,5 млрд.

Салон виконаний у стилі, характерному для продуктів Apple періоду Айва — з акцентом на геометрію, симетрію та поєднання скла й анодованого алюмінію.

В інтер’єрі використано понад 40 елементів із Corning Gorilla Glass, включно з панелями навколо селектора передач і елементами панелі приладів.

Металеві деталі доступні в трьох варіантах оздоблення — сірому, темно-сірому та кольорі рожевого золота.

Панель приладів складається з двох OLED-дисплеїв, розташованих один над одним, між якими розміщена фізична стрілка, що виконує роль псевдотахометра.

Центральний 10,12-дюймовий OLED-дисплей має перфорації для механічних тумблерів і скляного регулятора гучності. Верхній правий елемент може працювати як годинник, секундомір або компас.

Окремі елементи інтерфейсу побудовані на базі кастомних OLED-панелей Samsung із щільністю 200 ppi. Центральна панель керування може повертатися й змінювати кут нахилу.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья раніше заявляв, що повна презентація Luce відбудеться у травні 2026 року. Інформації про технічні характеристики, запас ходу та вартість моделі наразі немає.

