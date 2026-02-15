ТОП-3 найкращих вживаних смартфонів у 2026 році Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

ТОП-3 смартфони, які найкраще купувати вживаними у 2026 році, Фото: freepik

Зростання цін на пам’ять і компоненти змушує виробників переглядати вартість нових смартфонів. Через це все більше користувачів звертають увагу на вторинний ринок. У 2026 році вживані моделі iPhone 15 Pro, Google Pixel 9 Pro та Samsung Galaxy S24 Ultra залишаються актуальними завдяки їхньому потужному обладнанню та тривалій підтримці. Ці смартфони виділяються високою продуктивністю, якістю камер та інноваційними функціями, зберігаючи свою цінність на вторинному ринку.

Про це пише BGR.

Які телефони не втратили актуальності після виходу нових моделей

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro вважається однією з найкращих покупок серед уживаних айфонів. Це перший смартфон Apple, який має достатньо пам’яті та потужний нейронний блок для локальної роботи Apple Intelligence.

Пристрій справляється з генерацією зображень, голосовими сценаріями Siri та автоматизаціями без підключення до інтернету.

Водночас він залишається повноцінним флагманом — титановий корпус, програмована кнопка Action Button і чип A17 Pro забезпечують високу продуктивність навіть у важких іграх або відеомонтажі.

Камерний блок із 48-мегапіксельним основним сенсором дозволяє знімати деталізовані фото та відео у 4K, включно з форматом Log. Під час купівлі важливо звернути увагу на стан батареї — оптимальним вважається рівень зносу не нижче 80−90%.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro став одним із найбільш збалансованих Android-флагманів свого покоління. Смартфон отримав оновлений дизайн і чисту версію Android з акцентом на ШІ-функції. Серед них — розумне редагування фото, автоматична обробка скриншотів, генерація підсумків і локальна робота Gemini Nano.

Камерна система з сенсорами 50, 48 і 48 мегапікселів забезпечує високу якість зйомки, особливо вночі та при зумі до 30x. OLED-дисплей з частотою 120 Гц і піковою яскравістю до 3000 ніт залишається одним із найкращих у класі. Процесор Tensor поступається конкурентам у синтетичних тестах, але в повсякденному користуванні працює стабільно й без відчутних затримок.

Samsung Galaxy S24 Ultrа

Samsung Galaxy S24 Ultra навіть через кілька років після релізу залишається сильним флагманом.

Як пише Toms guide , модель оснащена процесором Snapdragon 8 Gen 3, який забезпечує високу швидкодію та стабільну роботу системи.

Смартфон має великий OLED-екран з частотою 120 Гц, батарею на 5000 мА·год і підтримку швидкої зарядки.

Головною перевагою пристрою є камера на 200 мегапікселів із подвійним піксельним бінінгом і система двох телеоб’єктивів, що дозволяє знімати з оптичним зумом 2x, 3x, 5x і 10x.

Фірмова оболонка One UI на базі Android 16 пропонує набір Galaxy AI, включно з живим перекладом розмов і персональними зведеннями подій.

Усі три смартфони мають тривалий цикл оновлень і залишаються актуальними за функціональністю, що робить їх вигідним вибором на вторинному ринку у 2026 році.

Телеканал 24 За матеріалами:

