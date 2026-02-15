У Німеччині розробляють електромобілі з напругою 1000 В
У Німеччині офіційно стартував амбітний дослідницький проєкт ODYSSEV, мета якого — радикально скоротити час зарядки електромобілів та підвищити їхню привабливість для масового споживача. Головним інструментом для досягнення цієї мети обрано перехід на високовольтні технології з напругою понад 1000 В.
Ця ініціатива об’єднала зусилля науковців із Дортмундського університету та провідних фахівців у межах програми ЄС «Горизонт Європа».
Як напруга понад 1000 В змінює підхід до зарядки
Сьогодні тривалий процес поповнення енергії та обмежений запас ходу залишаються головними чинниками, що стримують потенційних покупців.
Впровадження систем, що працюють під напругою вище 800 вольт, дозволяє розв’язати кілька проблем одночасно.
Згідно з аналогією дослідників, передача енергії схожа на потік води в шлангу: замість того, щоб збільшувати діаметр кабелів, розробники підвищують «тиск» (напругу). Це дає можливість використовувати тонші дроти, що автоматично зменшує загальну вагу транспортного засобу та знижує виробничі витрати.
Професор Маркус Тобен наголошує, що використання напруги 1000 В не лише прискорює зарядку, а й підвищує загальну енергоефективність системи.
Завдяки меншому виділенню тепла втрати енергії зводяться до мінімуму. Проте такий перехід створює значні інженерні виклики: традиційні кремнієві напівпровідники та стандартна ізоляція не витримують подібних навантажень.
Саме тому проєкт охоплює повний цикл розробки — від інноваційних напівпровідників до спеціалізованих електродвигунів та конфігурованих акумуляторних блоків.
Особлива увага в проєкті приділяється цифровому моделюванню. Науковці оптимізують взаємодію всіх компонентів на комп’ютерних симуляціях, що дозволяє тестувати різні сценарії без створення дороговартісних прототипів.
Це значно прискорює шлях технології від лабораторії до серійного виробництва. Завершальним етапом 42-місячного проєкту стануть польові випробування розробленого демонстраційного зразка на полігоні LaSiSe в Сельмі.
Успіх ініціативи ODYSSEV може встановити нові світові стандарти безпеки та продуктивності для наступного покоління екологічного транспорту.
