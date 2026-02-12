Які електромобілі купували українці в січні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 14:04 — Технології&Авто

Основну частку продажів формують китайські виробники

Січень 2026 року став періодом спаду на ринку нових електромобілів в Україні після рекордної активності наприкінці 2025-го. Упродовж місяця було зареєстровано 864 нові електрокари, що на 85,2% менше, ніж у грудні.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання: показник на 35,6% перевищив результат січня 2025 року.

«Ринок нових електромобілів зараз тримається на трьох „китах“: BYD, офіційних дилерах, що працюють за інерцією грудневих замовлень, та новинках із Китаю, які з’являються швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути», — сказано в дослідженні.

Лідери серед марок

Основну частку продажів формують китайські виробники, які фактично визначають структуру ринку нових електромобілів:

BYD став беззаперечним лідером і забезпечив майже половину всіх реєстрацій за місяць;

Zeekr та Volkswagen поділили друге місце. Для німецького бренду це результат стабільного попиту на моделі серії ID, тоді як Zeekr зміцнює позиції у преміальному сегменті;

Xiaomi увійшов до першої п’ятірки, закріпившись серед популярних брендів;

у нижній частині рейтингу представлені Audi та Toyota, які конкурують із новими китайськими виробниками, зокрема Avatr та Lixiang.

Топ-10 марок нових електромобілів, 01−2026, eauto.org.ua

Концентрація попиту на кількох моделях

Ринок нових електромобілів характеризується високою концентрацією: три найпопулярніші моделі сформували близько 80% продажів:

лідером став кросовер BYD Sea Lion 06, який поєднує сучасні технології та конкурентну ціну;

Zeekr 001 та Volkswagen ID. Unyx продемонстрували ідентичний результат. ID. Unyx (фактично Cupra Tavascan під брендом VW для китайського ринку) миттєво став популярнішим за класичні ID.4 чи ID.6;

Honda e: NS1 продовжує бути «стабільною базою» для тих, хто хоче зрозумілий японський бренд у китайському виконанні;

Xiaomi SU7 залишається найбільш хайповим седаном, а Avatr 11 та MG Marvel R закривають потреби тих, хто шукає футуристичний дизайн та комфорт.

Топ-10 моделей нових електромобілів, 01−2026, eauto.org.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.

У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:

ПДВ: 20% від митної вартості;

ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);

акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);

збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.