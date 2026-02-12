0 800 307 555
Які електромобілі купували українці в січні 2026 року (інфографіка)

Технології&Авто
Основну частку продажів формують китайські виробники
Січень 2026 року став періодом спаду на ринку нових електромобілів в Україні після рекордної активності наприкінці 2025-го. Упродовж місяця було зареєстровано 864 нові електрокари, що на 85,2% менше, ніж у грудні.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання: показник на 35,6% перевищив результат січня 2025 року.
«Ринок нових електромобілів зараз тримається на трьох „китах“: BYD, офіційних дилерах, що працюють за інерцією грудневих замовлень, та новинках із Китаю, які з’являються швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути», — сказано в дослідженні.

Лідери серед марок

Основну частку продажів формують китайські виробники, які фактично визначають структуру ринку нових електромобілів:
  • BYD став беззаперечним лідером і забезпечив майже половину всіх реєстрацій за місяць;
  • Zeekr та Volkswagen поділили друге місце. Для німецького бренду це результат стабільного попиту на моделі серії ID, тоді як Zeekr зміцнює позиції у преміальному сегменті;
  • Xiaomi увійшов до першої п’ятірки, закріпившись серед популярних брендів;
  • у нижній частині рейтингу представлені Audi та Toyota, які конкурують із новими китайськими виробниками, зокрема Avatr та Lixiang.
Топ-10 марок нових електромобілів, 01−2026
Топ-10 марок нових електромобілів, 01−2026, eauto.org.ua

Концентрація попиту на кількох моделях

Ринок нових електромобілів характеризується високою концентрацією: три найпопулярніші моделі сформували близько 80% продажів:
  • лідером став кросовер BYD Sea Lion 06, який поєднує сучасні технології та конкурентну ціну;
  • Zeekr 001 та Volkswagen ID. Unyx продемонстрували ідентичний результат. ID. Unyx (фактично Cupra Tavascan під брендом VW для китайського ринку) миттєво став популярнішим за класичні ID.4 чи ID.6;
  • Honda e: NS1 продовжує бути «стабільною базою» для тих, хто хоче зрозумілий японський бренд у китайському виконанні;
  • Xiaomi SU7 залишається найбільш хайповим седаном, а Avatr 11 та MG Marvel R закривають потреби тих, хто шукає футуристичний дизайн та комфорт.
Топ-10 моделей нових електромобілів, 01−2026
Топ-10 моделей нових електромобілів, 01−2026, eauto.org.ua
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.
У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:
  • ПДВ: 20% від митної вартості;
  • ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);
  • акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);
  • збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).
