Яке авто визнали найгіршим за рівнем комфорту

Для багатьох водіїв головне, щоб автомобіль просто доставив їх з точки, А в точку Б. Однак є й ті, для кого важливий комфорт під час поїздок.

Саме з цим аспектом автомобілів пов’язані останні дослідження американського видання SlashGear, яке спиралося на опитування Consumer Reports.

За результатами рейтингу, найбільше власників незадоволені комфортом автомобілів марки Acura. Це преміальний бренд Honda, який існує з 1986 року. Незважаючи на репутацію престижного виробника, саме його моделі виявилися на останньому місці за рівнем задоволеності власників.

Автовласники скаржилися на недостатню шумоізоляцію та незручні сидіння, що робить поїздки менш комфортними, ніж очікувалося від преміального бренду. Дослідники підкреслюють, що проблеми виникають навіть у порівнянні з іншими моделями в аналогічному сегменті.

Загалом Acura посіла 19-те місце серед 26 брендів у рейтингу задоволеності власників. Лише 59% респондентів заявили, що придбали б автомобіль цього бренду знову, що підкреслює неоднозначність вражень від марки.

Водночас експерти порталу Autocar склали рейтинг найкращих сімейних кросоверів 2026 року. Лідером у цьому сегменті стала Skoda Kodiaq, яку відзначили за просторість інтер’єру та місткий багажник.

Навіть у базовій комплектації Kodiaq забезпечує сучасного водія всім необхідним для комфортних поїздок. Експерти відзначають, що цей кросовер ідеально підходить для сімей, які цінують зручність і практичність у повсякденному використанні.

