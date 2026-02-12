Google дозволить користувачам видаляти інформацію про себе прямо з пошукової системи 12.02.2026, 00:57 — Технології&Авто

Інструмент "Результати про вас" отримав масштабне розширення функціоналу

Компанія Google оновила інструментарій захисту конфіденційності, дозволивши користувачам автоматично відстежувати та видаляти з результатів пошуку свої персональні документи (паспорти, водійські права) та небажані зображення.

Про це повідомляє пресслужба Google.

Контроль над документами

Інструмент «Результати про вас» отримав масштабне розширення функціоналу.

Якщо раніше сервіс допомагав прибирати з видачі номер телефону чи домашню адресу, то тепер користувачі можуть надіслати запит на видалення результатів, що містять конфіденційні дані: номери паспортів, водійських посвідчень або карток соціального страхування.

Google автоматично моніторитиме мережу та надсилатиме сповіщення, якщо подібна інформація з’явиться у вільному доступі. Хоча це не видаляє дані з самих сайтів-першоджерел, приховування їх у Пошуку значно знижує ризики для приватності.

Боротьба з відвертим контентом без згоди

Технологічний гігант значно спростив процедуру видалення недобросовісних зображень відвертого характеру (так званого non-consensual explicit imagery).

Тепер користувачам не потрібно подавати окрему скаргу на кожне фото — нова система дозволяє вибрати кілька зображень одночасно через єдину форму.

Щоб ініціювати процес, достатньо натиснути на три крапки біля зображення у Пошуку та обрати відповідний пункт меню.

Крім того, Google впровадив проактивні фільтри, які запобігатимуть появі подібного контенту в схожих пошукових запитах у майбутньому.

Як скористатися новими інструментами

Доступ до налаштувань можна отримати безпосередньо в додатку Google, натиснувши на фото профілю та обравши розділ «Результати про вас».

Новим користувачам необхідно внести дані, які вони бажають відстежувати, після чого система перейде в режим автоматичного моніторингу.

Оновлення вже стартує в США, а найближчим часом Google планує розширити доступність цих функцій на інші регіони та мови.

Статус усіх надісланих запитів на видалення тепер відображатиметься в єдиному центрі керування всередині облікового запису.

