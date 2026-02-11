Власник TikTok розробляє чип на основі штучного інтелекту Сьогодні 23:17 — Технології&Авто

Китайська компанія ByteDance, яка володіє популярною відеоплатформою TikTok, розробляє чип на основі штучного інтелекту та веде переговори з південнокорейською компанією Samsung Electronics для його виробництва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, ByteDance планує отримати зразки власних ШІ-мікросхем вже до кінця березня. Крім цього, компанія планує випустити цього року щонайменше 100 000 одиниць чипів.

Один зі співрозмовників додав, що Bytedance прагне поступово збільшити виробництво до 350 000 одиниць чипів за рік.

Що відомо про переговори з Samsung

Переговори з Samsung включають доступ до поставок мікросхем, яких надзвичайно не вистачає у світі на тлі розбудови глобальної інфраструктури на основі штучного інтелекту, що робить угоду особливо привабливою.

У компанії ж заявили, що інформація у ЗМІ про власний проєкт ByteDance з розробки чипів є «неточною».

Samsung відмовився від коментарів.

