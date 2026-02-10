Що відомо про нову Tesla Roadster (характеристики) Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Нова Тесла

Друге покоління Tesla Roadster знову привернуло увагу після подання двох нових торговельних марок у США — силуету авто та логотипа назви.

Це посилило чутки про швидку презентацію моделі, особливо після заяв Ілона Маска про можливий анонс уже навесні. У разі релізу виробництво може стартувати через 12−18 місяців, а перші поставки — наприкінці 2027 року.

Про це повідомляє UAmotors.

Маск називає Roadster «найкращим автомобілем для водіння людиною» на тлі переходу Tesla до автономного транспорту. Розробка затягнулася через пріоритетніші проєкти, зокрема Robotaxi, але дизайн уже майже завершений. Попри затримки, компанія приймає попередні замовлення.

Ціна

Очікується, що базова версія коштуватиме близько 151 тис. фунтів стерлінгів, а лімітована Founders Series (1000 авто) вимагатиме значно вищого депозиту.

Маск також натякав на ще потужнішу модифікацію. Roadster має перевершити Model S Plaid за розгоном, запасом ходу та максимальною швидкістю, яка може сягнути 400 км/год.

Характеристки

Новинка отримає три електромотори, батарею на 200 кВт·год і запас ходу до 620 миль. Попри суперкарівські характеристики, авто залишиться практичним: компонування 2+2, місце для багажу спереду й ззаду та знімний скляний дах. Інтер’єр Tesla поки що не показувала.

Дивіться також наше цікаве відео про електрокари:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.