Hyundai за півтора роки покаже 5 електрифікованих моделей для Європи

Технології&Авто
17
Першою новинкою стане електричний хетчбек Ioniq 3, що дебютує у квітні
Протягом наступних 18 місяців Hyundai випустить у Європі п’ять нових електрифікованих моделей, включаючи три невеликі авто. Відомо, що першою новинкою стане електричний хетчбек Ioniq 3, що дебютує у квітні.
Корейська компанія підтвердила, що через два місяці на Тижні дизайну в Мілані в Італії представить свій новий електричний хетчбек. Очікується, що виробництво моделі розпочнеться на заводі Hyundai в Ізміті, Туреччина, наприкінці літа.

Електрифікація модельного ряду

За словами представників бренду, Ioniq 3 — це одна з п’яти нових електрифікованих моделей, які Hyundai планує випустити до середини 2027 року. Hyundai також працює над значно оновленим хетчбеком i30, який стане альтернативою бензиновим однокласникам в цьому сегменті.
Нові моделі з’являються в рамках прагнення Hyundai повністю електрифікувати свою лінійку до кінця цього року, відповідно до того, що компанія називає «амбіціями ринку ЄС щодо електромобілів».

Прогнози продажів

Ксав’є Мартіне, генеральний директор компанії в Європі, сказав Autocar, що автовиробник протягом наступних кількох років робить ставку на гібриди та електромобілі.
За його словами, близько 80% європейських моделей Hyundai наразі пропонують електрифікований силовий агрегат, і компанія планує збільшити цей показник до 100% до 2027 року. За прогнозами топ-менеджера, європейські показники продажів Hyundai залишаться стабільними наступного року, перш ніж значно зрости у 2027 році завдяки появі нових моделей.
За матеріалами:
Autogeek
Авто
