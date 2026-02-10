Капіталізація техногігантів впала на $1 трлн через рекордні витрати на штучний інтелект Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

Ринок технологій переживає різку зміну настроїв. На тлі безпрецедентних інвестицій у штучний інтелект капіталізація провідних технологічних компаній скоротилася більш ніж на $1 трильйон. Інвестори дедалі критичніше оцінюють масштаб витрат і дедалі частіше ставлять запитання: коли мільярдні вкладення в AI почнуть приносити реальний фінансовий результат.

Про це пише Android Headlines.

$700 млрд на AI — нова реальність для техногігантів

За оцінками аналітиків, у 2026 році чотири технологічні гіганти — Amazon, Alphabet, Microsoft та Meta сукупно витратять майже $700 млрд на розвиток AI-інфраструктури.

Для порівняння, це більше за річний ВВП таких країн, як Сінгапур або Об’єднані Арабські Емірати. Основні кошти спрямовуються на закупівлю високопродуктивних чипів, будівництво дата-центрів і розвиток власних AI-платформ.

Компанії, які роками вважалися генераторами стабільного грошового потоку, тепер фактично реінвестують прибутки у технологічну гонку без чітко визначених строків окупності.

Amazon

Найболючіше ринок відреагував на плани Amazon. Компанія заявила про намір довести капітальні витрати до $200 млрд, що перевищило очікування аналітиків більш ніж на $50 млрд.

Після цього акції Amazon різко впали. Експерти прогнозують, що в поточному році компанія може зіткнутися з негативним вільним грошовим потоком до $28 млрд. Додатково Amazon подала документи до SEC, які відкривають можливість залучення капіталу через боргові зобовʼязання або розміщення акцій, це дає сигнал, що витрати на AI починають тиснути навіть на гігантів.

Alphabet і Meta

Для Alphabet ситуація виглядає не менш тривожно. Аналітики припускають, що вільний грошовий потік компанії може скоротитися до 90%, оскільки Google змушена вкладати величезні ресурси в адаптацію пошуку та YouTube до інтернету в вигляді чату.

Meta також переживає радикальну трансформацію. Моделі аналітиків уже закладають негативний потік грошей у 2027−2028 роках — безпрецедентну ситуацію для компанії, яка тривалий час мала надлишок готівки та одну з найвищих маржинальностей у галузі.

Навіть Microsoft, яка демонструє більш стриманий підхід до інвестицій, втратила близько 17% вартості акцій, оскільки ринок зважує ризики AI-перегонів.

Apple

На цьому тлі Apple виглядає винятком. Компанія значно обмежує капітальні витрати порівняно з конкурентами та не бере участі в агресивній гонці дата-центрів.

Ринок відреагував позитивно: акції Apple зросли на тлі високого попиту на iPhone. Наразі інвестори винагороджують компанію за обережну фінансову політику й фокус на прибутковості, а не на масштабних, але ризикованих AI-ставках.

Інвестори розділилася на два табори

Сьогодні інвестори дедалі чіткіше діляться на два протилежні табори. Оптимісти вважають, що мільярдні вкладення формують довгострокову конкурентну перевагу, яка в перспективі може принести трильйони доларів доходу та закріпити домінування техногігантів на десятиліття вперед.

Скептики ж говорять про «бінарну ставку», де акціонерний капітал може бути втрачений, якщо AI-бум виявиться переоціненим або окупність інвестицій затягнеться на роки.

