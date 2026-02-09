Дебютував 300-сильний кросовер Suzuki з витратою 1,4 л/100 км (фото) Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Кросовер Suzuki Across 2026 вийде на ринок за ціною приблизно 55 тис. євро, Фото: Suzuki

Презентовано новий Suzuki Across другого покоління. Флагманський кросовер марки отримав 300-сильну плагін-гібридну установку і може подолати 100 км на електротязі. Кросовер Suzuki Across 2026 створений спеціально для Європи і цьогоріч вийде на ринок за ціною приблизно 55 тис. євро.

Про авто розповіли на офіційному сайті виробника.

Європейський кросовер Suzuki Across не має нічого спільного із однойменною доступною моделлю, яку нещодавно представили. Як і його попередник, він є братом-близнюком Toyota RAV4.

Праобразом для моделі стала нова Toyota RAV4 у позашляховому виконанні Woodland. Вона вирізняється брутальнішим дизайном передньої частини і новий Suzuki Across в точності її повторює. Авто сягає 4,6 м завдовжки при колісній базі 2,69 м, тобто це найбільший кросовер Suzuki.

Модель продаватимуть винятково в 304-сильній плагін-гібридній версії, Фото: Suzuki

Салон Suzuki Across також копіює інтер’єр Toyota RAV4 2026. Модель запропонують в одній багато оснащеній версії з великим 12,9-дюймовим тачскріном, панорамним дахом, проєкцією на лобове скло, підігрівом сидінь, електроприводом дверей багажника, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем та набором систем безпеки.

Кросовер запропонують у багато оснащеній версії, Фото: Suzuki

Висока ціна Suzuki Across обумовлена не лише комплектацією, а й тим, що модель буде доступна лише в потужному плагін-гібридному виконанні з повним приводом. 2,5-літрова бензинова четвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 304 к. с. і дозволяють стартувати до 100 км/год за 5,8 с.

Із батареєю на 22,7 кВт∙год плагін-гібрид Suzuki Across може проїхати приблизно 100 км на електротязі, а витрата палнього в комбінованому циклі становить 1,4 л на 100 км.

Фокус За матеріалами:

