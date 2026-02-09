Stories у Telegram доступні для всіх користувачів Сьогодні 22:04 — Технології&Авто

Stories у Telegram доступні для всіх користувачів

У Telegram запустили формат Stories для усіх користувачів.

Ще в червні 2023-го Павло Дуров анонсував появу Stories у Telegram. Відповідне оновлення для месенджера з’явилося надвечір 20 липня. Проте, тоді функція була доступна власникам Premium. Для перегляду публікацій такого обмеження не було.

У дописі з нагоди 10-річчя месенджера Павло Дуров тоді повідомив, що фічу зроблять доступною для всіх. Не минуло і 3 років — можливість публікації Stories розширили на всіх користувачів.

Як скористатися

Оновити застосунок. Відкрити Telegram та натиснути на значок (+) у верхній панелі застосунку — поруч із кнопкою «Написати повідомлення».



Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що месенджер Telegram представив перше оновлення у 2026 році, додавши кілька функцій, зокрема на основі штучного інтелекту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.