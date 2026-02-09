Stories у Telegram доступні для всіх користувачів
У Telegram запустили формат Stories для усіх користувачів.
Ще в червні 2023-го Павло Дуров анонсував появу Stories у Telegram. Відповідне оновлення для месенджера з’явилося надвечір 20 липня. Проте, тоді функція була доступна власникам Premium. Для перегляду публікацій такого обмеження не було.
У дописі з нагоди 10-річчя месенджера Павло Дуров тоді повідомив, що фічу зроблять доступною для всіх. Не минуло і 3 років — можливість публікації Stories розширили на всіх користувачів.
Як скористатися
- Оновити застосунок.
- Відкрити Telegram та натиснути на значок (+) у верхній панелі застосунку — поруч із кнопкою «Написати повідомлення».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що месенджер Telegram представив перше оновлення у 2026 році, додавши кілька функцій, зокрема на основі штучного інтелекту.
