WhatsApp і Messenger об’єднають повідомлення з iMessage, Telegram та інших додатків — Finance.ua

WhatsApp і Messenger об’єднають повідомлення з iMessage, Telegram та інших додатків 06.08.2025, 01:37 — Технології&Авто

WhatsApp і Messenger об’єднають повідомлення з iMessage, Telegram та інших додатків

Компанія Meta представляє план з інтеграції сторонніх чатів у WhatsApp та Messenger. Тепер користувачі зможуть за своїм бажанням об’єднувати потоки повідомлень з різних додатків в єдиній «поштовій скриньці», або розділяти їх.

У месенджерах з’являться «вісники» у вигляді повідомлень, які повідомляють про можливість підключити чати з нових, дружніх додатків.

При цьому компанія обіцяє не обмежуватися базовими функціями, а привнести багатий арсенал засобів вираження: від живих реакцій та миттєвих відповідей до індикаторів набору тексту та повідомлень про прочитання, які роблять спілкування більш повним і насиченим.

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Вже наступного року користувачі отримають можливість об’єднуватись у групові бесіди, незважаючи на «кордони» додатків.

А до 2027 року Meta взагалі планує стерти останні бар’єри, відкривши WhatsApp і Messenger для сторонніх відео- і голосових дзвінків. Цей шлях до загальної «месенджерної» єдності компанія прокладає вже не перший рік, прагнучи відповідати вимогам Закону ЄС щодо цифрових ринків.

Закон, називаючи компанію «цифровим воротарем», зобов’язує її відкрити двері WhatsApp і Messenger для таких гостей, як iMessage, Telegram, Google Messages, Signal та інших.

Ключем до вирішення питання приватності стане єдиний протокол передачі сигналів. Meta обіцяє надати протокол Signal своїм партнерам на запит, забезпечуючи тим самим безпечне та безшовне злиття сторонніх додатків з WhatsApp та Messenger.

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