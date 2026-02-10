ЄС конфісковуватиме автомобілі, ввезені з росії з порушеннями 10.02.2026, 00:53 — Технології&Авто

У лютому 2026 року юридична петля навколо підсанкційного майна громадян рф у Європі затягнулася остаточно. Суд Європейського Союзу (CJEU) виніс прецедентне рішення, яке не лише підтверджує право національних митних органів вилучати автомобілі з російською реєстрацією, а й фактично робить їх перебування на території блоку неможливим.

Це рішення стало відповіддю на запит Фінансового суду Дюссельдорфа та позов громадянина рф, який намагався оскаржити дії німецької митниці. Тепер «сірих зон» більше не залишилося: закон на боці конфіскації.

Суть рішення

Головний аргумент захисту власників авто базувався на тому, що транспорт використовувався для «особистих потреб», а не для комерційної вигоди росії. Проте Суд ЄС у Люксембурзі відхилив цю логіку:

Статус товару: Згідно з регламентом Ради ЄС № 833/2014, легкові автомобілі підпадають під перелік товарів, які приносять значний дохід росії. Суд постановив, що обмеження стосуються всіх предметів із санкційного списку, незалежно від того, ввозить їх бізнес чи приватна особа.

Сам факт ввезення — вже порушення: Для застосування обмежувальних заходів достатньо лише факту перетину кордону або спроби реєстрації авто, ввезеного з порушенням ембарго.

Хто в зоні ризику

Рішення суду чітко розмежовує терміни «легальності»:

Ввезені до 19 грудня 2023 року: Такі авто можуть бути зареєстровані в ЄС лише за умови, що їх ввезення на той момент не порушувало чинних тоді санкційних актів. Новий імпорт: Будь-яка спроба ввезти авто з рф після цієї дати або зареєструвати його без належних дозволів тепер автоматично призводить до відмови в оформленні та конфіскації.

Німеччина вже давно стала лідером у «полюванні» на російські номери, і теперішнє судове рішення розв’язує руки митникам по всьому ЄС:

Відмова в реєстрації: Навіть якщо особа має дозвіл на проживання в країні ЄС, зареєструвати привезене з рф вживане авто легально неможливо.

Митний арешт: Митні органи мають право вилучати транспортні засоби прямо на дорогах або під час спроби перетину кордону.

Передача Україні: Латвія та Литва вже мають досвід передачі конфіскованих у порушників (зокрема нетверезих водіїв) автівок для потреб ЗСУ. Рішення Суду ЄС відкриває шлях до того, щоб і підсанкційні російські авто масово відправлялися на фронт як гуманітарна чи військова допомога.

Для власників авто на російських номерах у Європі лишилося два шляхи: або терміново вивозити транспорт за межі ЄС (якщо це ще можливо), або готуватися до того, що їхня власність рано чи пізно поповнить автопарк українських захисників.

