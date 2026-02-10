Топ-10 марок та моделей авто січня 2026 року
У січні 2026 року було укладено 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легковиків.
У січні 2025-го тривав масштабний технічний збій електронних сервісів МВС, через що реєстрації стояли тижнями. Зараз ми просто бачимо реальну картину здорового ринку без системних перешкод.
Лідери ринку
Volkswagen продовжує свою домінацію, наближаючись до позначки у 10 тисяч угод за місяць. Цікаво, що друге та третє місця зайняли BMW та Audi. Це свідчить про те, що внутрішній ринок преміальних «німців» в Україні напрочуд живий і активний. Щоправда, авто цих преміальних марок мають середній вік 16,5 та 16,1 року відповідно.
Читайте також
Отже йдеться не про масове захоплення «елітними авто», а скоріше здійснення давніх мрій, коли ці автівки мають під два десяки років та коштують менше як новий «Логан».
Рейтинг моделей
Тут без сюрпризів — Volkswagen Passat та Skoda Octavia очолюють рейтинг. Це «золотий стандарт» українця. Але подивіться на третє місце — Daewoo Lanos нікуди не подівся. Він залишається головним вхідним квитком у світ автовласників.
Також високу активність показують «трійки» та «п'ятірки» BMW, що підтверджує: драйверський характер і вживаний статус — ідеальне комбо для нашої вторинки, відомий логотип на капоті за недорого. Принаймні, в день купівлі.
Читайте також
Преміум-сегмент
На фоні загальних цифр особливо виділяється Porsche з результатом у 303 перепродажі всередині країни. Для нашого ринку це вже майже «народний» преміум. Для справжніх гурманів у січні теж було на що подивитися:
- Rolls-Royce — 4 одиниці змінили власників.
- Ferrari та Aston Martin — по 2 угоди.
- Lamborghini — 1 перереєстрація.
- Bentley (11) та Maserati (15) — стабільний рух у вищій лізі.
Поділитися новиною
Також за темою
Топ-10 марок та моделей авто січня 2026 року
Реєстрація авто для іноземців: умови та документи
Імпорт вживаних авто у січні впав на понад 60% після грудневого ажіотажу. Топ марок та моделей
Hyundai за півтора роки покаже 5 електрифікованих моделей для Європи
Капіталізація техногігантів впала на $1 трлн через рекордні витрати на штучний інтелект
ЄС конфісковуватиме автомобілі, ввезені з росії з порушеннями