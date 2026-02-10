Топ-10 марок та моделей авто січня 2026 року Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

лідери авторинку січня

У січні 2026 року було укладено 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легковиків.

У січні 2025-го тривав масштабний технічний збій електронних сервісів МВС, через що реєстрації стояли тижнями. Зараз ми просто бачимо реальну картину здорового ринку без системних перешкод.

Лідери ринку

Volkswagen продовжує свою домінацію, наближаючись до позначки у 10 тисяч угод за місяць. Цікаво, що друге та третє місця зайняли BMW та Audi. Це свідчить про те, що внутрішній ринок преміальних «німців» в Україні напрочуд живий і активний. Щоправда, авто цих преміальних марок мають середній вік 16,5 та 16,1 року відповідно.

Отже йдеться не про масове захоплення «елітними авто», а скоріше здійснення давніх мрій, коли ці автівки мають під два десяки років та коштують менше як новий «Логан».

Рейтинг моделей

Тут без сюрпризів — Volkswagen Passat та Skoda Octavia очолюють рейтинг. Це «золотий стандарт» українця. Але подивіться на третє місце — Daewoo Lanos нікуди не подівся. Він залишається головним вхідним квитком у світ автовласників.

Також високу активність показують «трійки» та «п'ятірки» BMW, що підтверджує: драйверський характер і вживаний статус — ідеальне комбо для нашої вторинки, відомий логотип на капоті за недорого. Принаймні, в день купівлі.

Преміум-сегмент

На фоні загальних цифр особливо виділяється Porsche з результатом у 303 перепродажі всередині країни. Для нашого ринку це вже майже «народний» преміум. Для справжніх гурманів у січні теж було на що подивитися:

Rolls-Royce — 4 одиниці змінили власників.

Ferrari та Aston Martin — по 2 угоди.

Lamborghini — 1 перереєстрація.

Bentley (11) та Maserati (15) — стабільний рух у вищій лізі.

