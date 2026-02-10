Реєстрація авто для іноземців: умови та документи Сьогодні 13:04 — Технології&Авто

Реєстрація авто

В МВС нагадали, що реєстрація транспортних засобів громадянами іноземних країн в Україні здійснюється на загальних підставах.

Умова

За умови, якщо вони перебувають на території України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання або посвідку на постійне проживання.

Процедура проводиться у сервісних центрах МВС і не має окремого «спеціального» порядку лише через іноземне громадянство власника. Цей порядок не застосовується до персоналу та членів сімей персоналу дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні.

Купівля-продаж

Якщо йдеться про перереєстрацію транспортного засобу (наприклад, у разі купівлі-продажу), процедура відбувається у звичайному порядку. Сторони укладають договір купівлі-продажу, після чого власник подає до сервісного центру МВС:

посвідку на тимчасове або постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Жодних додаткових умов лише через статус іноземця не передбачено.

У разі ввезення транспортного засобу з-за кордону процедура реєстрації включає кілька обов’язкових етапів, як і для громадян України:

митне оформлення (розмитнення);

сертифікацію транспортного засобу;

експертне дослідження (для ввезеного з-за кордону вживаного транспорту).

Після проходження цих етапів транспортний засіб реєструється в установленому порядку.

Документи

Для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами іноземцю необхідно подати до ТСЦ МВС такі документи — детально тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.