Реєстрація авто для іноземців: умови та документи

В МВС нагадали, що реєстрація транспортних засобів громадянами іноземних країн в Україні здійснюється на загальних підставах.
Умова
За умови, якщо вони перебувають на території України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання або посвідку на постійне проживання.
Процедура проводиться у сервісних центрах МВС і не має окремого «спеціального» порядку лише через іноземне громадянство власника. Цей порядок не застосовується до персоналу та членів сімей персоналу дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні.
Купівля-продаж
Якщо йдеться про перереєстрацію транспортного засобу (наприклад, у разі купівлі-продажу), процедура відбувається у звичайному порядку. Сторони укладають договір купівлі-продажу, після чого власник подає до сервісного центру МВС:
- посвідку на тимчасове або постійне проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Жодних додаткових умов лише через статус іноземця не передбачено.
У разі ввезення транспортного засобу з-за кордону процедура реєстрації включає кілька обов’язкових етапів, як і для громадян України:
- митне оформлення (розмитнення);
- сертифікацію транспортного засобу;
- експертне дослідження (для ввезеного з-за кордону вживаного транспорту).
Після проходження цих етапів транспортний засіб реєструється в установленому порядку.
Документи
Для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами іноземцю необхідно подати до ТСЦ МВС такі документи — детально тут.
