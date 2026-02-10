0 800 307 555
Реєстрація авто для іноземців: умови та документи

В МВС нагадали, що реєстрація транспортних засобів громадянами іноземних країн в Україні здійснюється на загальних підставах.

Умова

За умови, якщо вони перебувають на території України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання або посвідку на постійне проживання.
Процедура проводиться у сервісних центрах МВС і не має окремого «спеціального» порядку лише через іноземне громадянство власника. Цей порядок не застосовується до персоналу та членів сімей персоналу дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні.

Купівля-продаж

Якщо йдеться про перереєстрацію транспортного засобу (наприклад, у разі купівлі-продажу), процедура відбувається у звичайному порядку. Сторони укладають договір купівлі-продажу, після чого власник подає до сервісного центру МВС:
  • посвідку на тимчасове або постійне проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Жодних додаткових умов лише через статус іноземця не передбачено.
У разі ввезення транспортного засобу з-за кордону процедура реєстрації включає кілька обов’язкових етапів, як і для громадян України:
  • митне оформлення (розмитнення);
  • сертифікацію транспортного засобу;
  • експертне дослідження (для ввезеного з-за кордону вживаного транспорту).
Після проходження цих етапів транспортний засіб реєструється в установленому порядку.

Документи

Для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами іноземцю необхідно подати до ТСЦ МВС такі документи — детально тут.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
