Apple почне показувати рекламу в одному зі своїх застосунків

Технології&Авто
В AppStore зʼявиться реклама
Apple почне показувати рекламу у застосунку AppStore. Про це компанія повідомила розробників в електронному листі.
Про це розповідає MacRumors.

Що означає поява реклами в AppStore

За словами технологічного гіганта, рекламу показуватимуть у результатах пошуку в AppStore.
Рекламні оголошення будуть з’являтися як у верхній частині екрана, так і нижче під час пошуку потрібного застосунку для завантаження.
Щоб надати рекламодавцям більше можливостей для збільшення кількості завантажень із результатів пошуку, Apple Ads додасть додаткову рекламу за пошуковими запитами.
— заява Apple

Реклама в AppStore має на меті збільшити доходи компанії Apple.

Коли з’явиться реклама в AppStore

Рекламу в AppStore компанія планує запустити третього березня. Спочатку вона буде з’являтися у Японії та Великій Британії, а наприкінці березня транслюватиметься і в інших країнах.
За матеріалами:
speka.media
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
