Apple почне показувати рекламу в одному зі своїх застосунків
Apple почне показувати рекламу у застосунку AppStore. Про це компанія повідомила розробників в електронному листі.
Про це розповідає MacRumors.
Що означає поява реклами в AppStore
За словами технологічного гіганта, рекламу показуватимуть у результатах пошуку в AppStore.
Рекламні оголошення будуть з’являтися як у верхній частині екрана, так і нижче під час пошуку потрібного застосунку для завантаження.
Щоб надати рекламодавцям більше можливостей для збільшення кількості завантажень із результатів пошуку, Apple Ads додасть додаткову рекламу за пошуковими запитами.
— заява Apple
Реклама в AppStore має на меті збільшити доходи компанії Apple.
Коли з’явиться реклама в AppStore
Рекламу в AppStore компанія планує запустити третього березня. Спочатку вона буде з’являтися у Японії та Великій Британії, а наприкінці березня транслюватиметься і в інших країнах.
