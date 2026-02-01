Apple почне показувати рекламу в одному зі своїх застосунків Сьогодні 01:11 — Технології&Авто

В AppStore зʼявиться реклама

Apple почне показувати рекламу у застосунку AppStore. Про це компанія повідомила розробників в електронному листі.

Про це розповідає MacRumors.

Що означає поява реклами в AppStore

За словами технологічного гіганта, рекламу показуватимуть у результатах пошуку в AppStore.

Рекламні оголошення будуть з’являтися як у верхній частині екрана, так і нижче під час пошуку потрібного застосунку для завантаження.

Щоб надати рекламодавцям більше можливостей для збільшення кількості завантажень із результатів пошуку, Apple Ads додасть додаткову рекламу за пошуковими запитами. — заява Apple

Реклама в AppStore має на меті збільшити доходи компанії Apple.

Коли з’явиться реклама в AppStore

Рекламу в AppStore компанія планує запустити третього березня. Спочатку вона буде з’являтися у Японії та Великій Британії, а наприкінці березня транслюватиметься і в інших країнах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.